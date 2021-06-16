大陸電影端午檔 票房近5年最低

燈塔研究院15日發布「2021端午檔洞察」報告顯示，2021年中國大陸電影端午檔儘管創下同檔期場次紀錄，但票房遇冷，總成績為近年最低。

中新社報導，該報告稱，截至6月14日晚21時30分，2021年端午檔總票房近4.7億元（人民幣，下同），總人次1283.6萬，總場次130.8萬創中國大陸影史端午檔場次新紀錄。

票房前三影片分別為：大陸體育勵志片「超越」8776.5萬，進口動畫電影「比得兔2：逃跑計畫」7041.1萬，大陸懸疑犯罪片「熱帶往事」5176.5萬元。

報告指出，端午檔影片15部，包括劇情、動畫、戰爭、犯罪、愛情等類型，票房4.7億元，較2019年同檔期跌幅超過40%。不僅是近5年來最擁擠的端午檔，也是近5年票房最低的端午檔。

報告分析稱，過往端午檔實為「進口檔」，較少優質大陸國產片加盟，檔期效應弱，依賴頭部大片盤活。從2015至2019年，端午檔票房冠軍均為進口大片。

對比往年，今年端午檔由於疫情影響，進口影片較少，大陸國產電影占據47.6%的票房，打破歷年端午進口片為大的現象。然而，雖然有主創陣容較為強大的「熱帶往事」「超越」等影片，也有經典重映影片「天堂電影院」這樣的高口碑電影，但由於均為中小體量作品，未能拉動大盤，最終導致大盤票房落至4.7億元。

報告回顧過去半年稱，此間電影行業檔期化現象顯著。此次端午檔期出現票房低谷證明，票房的決定因素在於影片質量而非數量。影片一旦上映，口碑如實反映影片真實水準。而從歷年端午檔日大盤票房來看，當檔期影片評分較好時，檔期日票房跌幅較緩，如若有出現佳作，將整體帶動大盤。