大陸首套 德陽造核能供熱設備發運

由東方電氣集團東方鍋爐股份有限公司（簡稱「東方鍋爐」）設計製造的海陽一期核能供熱項目熱網加熱器，近日從四川德陽製造基地順利發運。此舉標誌著「德陽造」大陸首套核能對外供熱450萬平熱網加熱器設備順利完工，東方鍋爐在核電站供熱系統設備製造領域，實現重大突破。

海陽一期核能供熱項目，是大陸首個核能對外供熱450萬平示範項目，也是「十四五」提出的核能綜合利用示範工程，是大陸核能產業開闢新跑道、探索新路徑的重要標誌。熱網加熱器是該工程的核心部件，共2台設備，設計和製造均由東方鍋爐負責，兩料準備及設備製造周期僅7個月。東方鍋爐克服了重重困難，先後攻克了管板堆焊及深孔鑽、雙管板管系立架、管系套裝及暗穿管等製造技術難關，最終在滿足現場設備需求時間內，順利完成設備製造發運，全力以赴助推海陽核能綜合利用。