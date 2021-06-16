蔡政諭玩農業 巴中養出小龍蝦

川台緣農業開發有限公司董事長蔡政諭來自苗栗，他在四川巴中市投資澳洲小龍蝦養殖生態園。「第一階段目標達到了，但還沒有真正達到量產規模，今年我們的目標是8萬斤。」蔡政諭信心滿滿地說。

中新社報導，蔡政諭表示，澳洲小龍蝦在當地市場頗受歡迎，「在市場推廣方面，基本上不存在困難，因市場需求量相當大，需求遠大於供給。」

蔡政諭坦言自己做農業是「半路出家」，與他此前在廣東從事的電子行業有很大不同。「但我心中一直有個莊園夢，想當農場主，所以擁有一片農地、開始做喜歡的農業，回歸自然也是一種不錯的選擇。」

作為「巴中女婿」，蔡政諭2013年到妻子的故鄉。巴中生態環境良好，適合發展農業，蔡政諭先後種植台灣水蜜桃、獼猴桃、脆柿、櫻桃子等特色水果200餘畝。後來瞭解到川渝人喜愛小龍蝦、巴中氣候條件適合澳洲小龍蝦養殖，經驗老到的蔡政諭又敏銳地嗅到商機。

但要把澳洲小龍蝦事業做大做強，蔡政諭至少面臨兩個難題，其中之一便是解決「小龍蝦過冬」問題。在冬季，巴中平均氣溫接近0攝氏度，而澳洲小龍蝦在低於5攝氏度的生長環境下容易凍死，若不解決這一問題，就無法增加產量，「所以我們必須建設大棚和溫棚。」蔡政諭表示。

同時，由於澳洲小龍蝦苗種依賴從海南、廣東等地購買，暫時難以在四川本地育苗，因此成本較高且難以在本地推廣。為解決這一難題，蔡政諭每年從台灣聘請專家前來做技術交流指導，「本地育苗問題解決的時候，就可以把價格壓下來。未來希望把這裡打造成種苗繁殖基地，供應巴中地區甚至四川的養蝦農戶，讓更多消費者享受到澳洲小龍蝦。」蔡政諭說。

體會到「玩農業」樂趣的蔡政諭還規畫發展觀光休閒和鄉村旅遊，「我們正規畫一個30畝的池塘作為水上休息、垂釣和觀賞區域，還會打造室內釣蝦池、發展餐飲，把台灣小龍蝦的做法帶過來，希望帶動鄉村旅遊。」