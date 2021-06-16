哈洽會開幕 雲展覽5522種產品

第31屆哈爾濱國際經濟貿易洽談會（哈洽會）15日在黑龍江省哈爾濱市登場。本屆哈洽會採用「展覽線上，活動線上線下結合」方式舉辦，來自28個國家和地區的59大類5522種產品在線上「雲展覽」。

中新社報導，本屆哈洽會以「科技賦能新時代，攜手構建新格局」為主題，首次設立主賓國亞塞拜然、主賓市廈門市、主賓企業中興通訊公司。大會利用3D、AI、VR等技術實現展覽全天候、無國界；線上設置「科技創新、進口商品」等8大專業板塊；線上搭建俄羅斯、日本、韓國等29個數字展館，宣傳展示招商項目總數達6309條。

哈洽會一向有中俄經貿風向球之稱。本屆展會俄羅斯展廳有8個州區、63家企業參展。俄羅斯聯邦駐哈爾濱總領事奧謝普科夫視訊致詞表示：「哈洽會作為推動俄中務實合作最有威望、有效的展會平台之一，多年來得到俄羅斯遠東地區乃至腹地一些地區企業家的廣泛贊譽。

1990年創辦的哈洽會是經中國大陸政府批准舉辦的大型經貿展覽會。中國貿促會副會長張少剛視訊致詞表示，哈洽會歷經30年，已經成為連接東北亞經濟貿易的重要平台，也是開拓俄羅斯、亞塞拜然等歐亞地區及世界各國市場的重要橋梁。

第31屆哈洽會舉辦期間，主辦方還將以線上方式舉辦龍台農業及綠色食品產業雲上交流對接會，黑龍江省農業和農產品加工項目招商推介專場，黑龍江、廣東（中國）-遠東（俄羅斯）三方省州長會晤等活動。