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陸工信部：規範電商平台「618」手機簡訊營銷

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
大陸要求各電商平台企業，盡快遏制手機垃圾簡訊蔓延趨勢。（新浪微博照片）
大陸要求各電商平台企業，盡快遏制手機垃圾簡訊蔓延趨勢。（新浪微博照片）

隨着「618」年中電商購物節臨近，大陸工信部訊息通訊管理局對此高度重視，近日召開行政指導會，警示電商平台企業規範營銷手機簡訊發送行為，強化行業自律。阿里巴巴、京東、拼多多等主要電商平台企業，以及相關基礎電訊企業和簡訊服務企業參會。

據香港信報財經網，大陸工信部訊息通訊管理局指出，自5月下旬以來，當局發現部分電商平台企業未充分核實註冊用戶意願，「默認」用戶同意，擅自發送「618」商業營銷簡訊，引發相關用戶投訴，違反大陸《民法典》、《通訊短訊息服務管理規定》，侵害用戶合法權益。

大陸工信部訊息通訊管理局表示，相關企業務必高度重視，提高認識，落實各自主體責任，主動從事前審核、事中監測和事後處置等各環節採取有效措施，把好通訊資源關，盡快遏制手機垃圾簡訊蔓延趨勢。

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