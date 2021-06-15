莫文蔚就「誤穿」D＆G致歉　胡錫進解圍被嘲

義大利精品品牌D&G因涉「辱華事件」，曾一度遭中國大陸民眾抵制。近日，香港歌手莫文蔚在新歌MV中身着D&G品牌新裝，引發大陸網友質疑。而莫文蔚的道歉聲明也在一片不滿聲中被吞沒。大陸黨媒《環球時報》總編輯胡錫進則發文幫其解圍，卻引發大陸網友群起嘲諷。

胡錫進在6月12日的微博中稱，「莫文蔚因穿D&G服裝做MV被大陸網友罵上熱搜第一。我覺得網友們有權利表達他們對任何品牌任何明星的態度和強烈情緒。同時老胡多管閒事説一句：誠望這一次各機構賬號保持克制，不輕易入場舉旗，讓網友與品牌和明星自行了斷。我們的網路輿論場應當有這樣的多元生態。」不過多數大陸網友並不買賬。

有網友揶揄，「你能代表人民日報、新華社、紫光閣？厲害啊老胡」，該網友是指在此前D&G曝出「辱華事件」後，中國大陸官媒曾紛紛下場對其批評。

6月11日，莫文蔚被曝在其新歌《婦女新知2021》影片中所穿禮服來自曾因「辱華」遭大陸民眾抵制的品牌D&G，還有網友發現，她將頭像也換為身穿該品牌衣服的照片。莫文蔚的新造型引發大陸網友不滿，該事件登上微博熱搜。

隨後不久，莫文蔚將微博文章刪除並更換頭像。莫文蔚工作室道歉稱，已經在排查所有合作品牌，並同時在各平台下架相關MV，希望能夠得到大家的原諒。

但莫文蔚身着D&G品牌引發「辱華」爭議後，她的個人微博現已基本淪陷，大陸網友質疑與謾罵聲充斥其中。

2018年11月，D&G在上海舉辦時裝秀，品牌發布的的宣傳廣告找來中國模特兒用筷子像刀叉一樣切義大利美吃Pizza。廣告片因為「中式發音」、模特用奇怪的姿勢使用筷子吃披薩等片段被指歧視華人，引發大陸網友抗議。而D&G品牌設計師疑似又在Instagram上回擊和辱罵中國，使風波擴大。

當時中共黨報《人民日報》、共青團中央等中共官媒紛紛表態，稱「不能接受吃飯砸鍋、當面一套背後一套」、「在華經營的外國企業應當尊重中國，尊重中國人民。」