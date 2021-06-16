優化貸款貼息 陸加快申報審核流程

大陸財政部近日下達2021年普惠金融發展專項資金（下稱專項資金）44.67億元（人民幣，下同），加上2020年底提前下達的47.48億元，2021年度專項資金92.15億元已全部下達，較上年增長31.2%。

中新社報導，大陸財政部15日披露，為應對疫情衝擊，2020年會同相關部門優化調整創業擔保貸款和貼息政策，擴大貸款政策覆蓋面，降低貸款申請門檻，提高貸款額度，免除反擔保要求。截至2020年底，大陸全國創業擔保貸款餘額2216億元，同比增長53.7%；2020年發放貸款1600億元，惠及140萬人。

2021年撥付創業擔保貸款貼息和獎補資金63.36億元，同比增長65.9%，占全年普惠金融發展專項資金的68.8%。

支持創業創新的同時，大陸財政部引導地方發力，上下聯動促進小微融資。撥付財政支持深化民營和小微企業金融服務試點城市獎補資金24.1億元，支持60個試點城市改善小微金融服務。

大陸財政部要求地方各級財政重點用於民營和小微企業信貸風險補償或代償，以及政府性融資擔保機構資本補充，全力推進民營和小微企業貸款「增量、擴面、降本、保質」。

為了提高效率加速惠企利民，財政部要求各地加快資金申報、審核流程，今年5月中旬完成中央財政專項資金撥付工作，比往年提前4個多月。

同時將專項資金納入直達資金監控系統，要求地方1個月內下達市縣，確保及時到位、數據真實、帳目清晰、流向明確。

大陸財政部表示，下一步將認真總結財政支持深化民營和小微企業金融服務試點城市工作經驗，提升創業擔保貸款貼息政策成效，進一步研究完善普惠金融發展專項資金管理辦法，優化財政支持普惠金融發展長效機制，提高普惠金融發展專項資金使用效益。