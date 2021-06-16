陸銀髮二手市場 閒置經濟下波藍海

近期，隨著某專注於二手3C產品交易的企業赴海外IPO，「閒置經濟」再次被業界關注。隨著移動互聯網的發展，在網上交易自家的閒置物品，已經是不少年輕消費者的選擇，不僅能夠節省居家空間，也能有所補益。

大陸「工人日報」引述天眼查資料顯示，中國大陸目前有超84萬家閒置相關企業，69%的企業成立於5年之內。值得注意的是，大陸已經連續五年新增超10萬家閒置相關企業，其中2020年新增超19萬家。截至5月30日，今年新增閒置相關企業近9萬家，較去年同比增長17%。

隨著二手平台的擴大，現在平台上交易的物品，已從過去的服裝、家具、電器擴展到電子產品、遊戲裝備等。加之許多城市廢物處理成本不斷提升，對消費者而言，與其白白丟棄，不如網上賣掉。

但是，當下的二手平台已難以滿足消費者需求。現在的二手平台以C2C交易方式居多，消費者需要自己尋找買家，除卻信任度問題和尋客成本，單一消費者的運費成本也不是個小數字。還有一點不容忽視，年輕消費者都喜歡時尚潮流，賣家手中的過氣產品，想找到買家也不是那麼容易的。

有一個外部環境變化值得二手交易平台關注，那就是人口老齡化趨勢。物品積累更多的老年人，同樣需要二手交易市場來「辭舊迎新」。一旦老年人逝去，繼承者就會擁有老人留下的大量需要轉手的二手物品，種類繁多，單靠一單一單地上網去賣，恐怕光倉儲和物流成本就足以惱人。

在不少已開發國家，已有針對此類情況的商業處理模式，但在中國大陸依然是空白。換言之，銀髮市場是「閒置經濟」下一步要瞄準的藍海。

然而銀髮市場有其特殊性，一方面老年人觸網程度不高，另一方面其二手物品構成較為複雜，這就需要「閒置經濟」開拓B2C和C2B市場，通過企業購買和銷售的形式來解決。目前，也有二手平台開始拓展B2C業務，但規模和範圍仍有待進一步擴大。