土地集中出讓 陸20城收入漲

在重點城市集中供地政策之下，中國大陸一二線城市土地市場出現一波集中成交。中原地產研究中心15日發布數據顯示，目前已完成首批集中供地的20個城市合計出讓住宅用地769宗，土地出讓收入為9002.66億元（人民幣，下同），平均土地溢價率升高。

中新社報導，6月以來，長沙、蘇州、合肥、鄭州、成都等多地完成今年第一批次土地集中出讓。6月11日，成都歷時5天的首批集中供地落幕，40宗地均成交，成交金額約為355億元，平均溢價率7.4%。此次供地，成都完成了2021年供地計畫的30%。

此前，蘇州3天集中出讓32宗地塊，成交金額達到424億元。鄭州集中供地成交49宗，總金額414.21億元。長沙成交33宗地，土地成交金額381億元。

中原地產統計的土地出讓收入最高的50個城市數據顯示，截至目前，今年以來50城市賣地收入為19486億元，同比上漲26.9%。其中，杭州市土地出讓收入總計超過2000億元，北京、廣州、南京和上海四城收入均分別超過1000億元。

據克而瑞研究中心統計，北京、杭州等十個城市在5月完成首輪集中土拍，土地成交規模也較上月大幅增長，平均地價受一二線城市成交占比提升影響進一步升高。

市場熱度方面，雖然北京、杭州、南京等地土拍競爭激烈，封頂溢價、土拍搖號現象依舊頻出，但在限地價的土拍規則下，溢價率水平較上月出現回落。