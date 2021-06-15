雄安新區 首用數位人民幣發工資

大陸雄安新區「區塊鏈資金支付平台」，向春季造林項目建設者以「數位人民幣」形式發放工資，這也標誌著大陸首個「區塊鏈+數位人民幣」應用場景順利落地。

河北日報報導，在中國人民銀行石家莊中心支行和雄安新區管委會改革發展局的支持下，中國銀行河北雄安分行聯動中國雄安集團數位城市科技有限公司，成功發放雄安新區首筆數位人民幣工資。

該創新業務由工程分包商通過雄安「區塊鏈資金支付平台」發起「數位人民幣」工資支付申請，並將建設者數位錢包ID、發放金額等工資信息上鏈存證，由銀行根據鏈上撥付申請將工資款項從分包商對公錢包以數位人民幣形式批量發放至建設者對私數位錢包，簡化環節，提升工資發放效率。

雄安新區作為大陸首批數位人民幣試點城市，將智能城市規畫建設與數位人民幣試點工作緊密結合，不斷創新特色應用場景。目前，雄安新區現已啟動新區建設者之家一、二號營地數位人民幣試點消費場景搭建工作，將為持有數位人民幣的建設者提供更多便利消費場景。

未來，新區還將結合用戶需求，持續探索更為豐富、更為便捷、更為智能的數位人民幣使用場景，著力構建新區數位人民幣生態流通體系。