端午連假 陸房市成交量下降

端午小長假期間，大陸多地房市熱度不高，成交量下行。根據中國指數研究院數據顯示，6日至12日大陸房市整體成交量下降，一、二線城市月增率下降、年增率上升；三線城市月增、年增率均降。

大陸自媒體報導，中國指數研究院公布數據顯示，6日至12日大陸一線城市整體成交較上月下降29.8%，上海降幅較大，約為36.2%；北京其次約為31.6%。從年增率來看，房市整體成交上升，升幅為6.2%，其中，北京升幅較大，約為43%；上海其次，上升14.3%。

中國證券報報導，具體來看，北京端午小長假前兩天新建住宅網路簽約分別為185套和166套，二手房住宅分別為146套和81套；廣州小長假前兩天新建住宅網簽分別為280套和149套；深圳小長假前兩天新建住宅網簽分別為76套和95套。

二線代表城市較上月下降13.1%，較去年同期上升11.7%。較上月呈現下降的城市中，溫州降幅明顯，約為39.85%；福州居第二，降幅為24.2%。三線代表城市成交量較上月下降9.1%，東莞降幅較大，約為25.1%，而與去年同期相比，三線代表城市下降17.4%。

同時，端午期間，大陸房地產優惠力度較小，特價房源、打折力度整體較有限。有銷售人員直言，周圍新出讓的地塊樓面價較高，帶來較高市場預期。另外，大陸「五一」期間已銷售不少特價房源，端午假期較短，因此不少開發商延續前期銷售政策，只針對回款期限較短客戶給予一些額外折扣。

中原地產首席分析師張大偉認為，5月分以來，大陸各地針對房市的調控政策繼續密集發布。據統計，截至目前，今年以來大陸各地累計頒布調控政策超過234次，其中，前4月達到186次，監管加碼。從目前情況來看，調控政策特別是針對經營貸的政策效應顯現，端午小長假房市成交有所降溫。

天風證券研報認為，供應端將持續以規範房市秩序為主，需求端持續控制炒房，並維持剛需購房優惠力度。