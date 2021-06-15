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台山核電站外洩？陸外交部：輻射環境水平無異常

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
CNN爆台山核電廠有「即時輻射威脅」。圖／新華網
CNN爆台山核電廠有「即時輻射威脅」。圖／新華網

針對CNN報導廣東台山核電廠可能發生外洩，對此大陸外交部今（15）日回應，目前台山核電廠有關狀況滿足技術規格書的要求，核電廠周邊輻射環境水平未見異常，安全是有保障的。

路透報導，大陸外交部發言人趙立堅在例行記者會上稱，大陸高度重視核安全，迄今為止大陸核電廠保持著良好的運行記錄，未發生影響環境和公眾健康的事件。

台山核電合營有限公司周日晚間也回應，稱目前連續監測環境數據顯示，台山核電廠及周邊環境指標正常。

CNN此前援引美國官員以及看到的文件稱，美國政府過去一周在評估大陸一家核電廠發生核泄漏的報告，此前擁有並幫助運營該核電廠的法國法馬通公司（Framatome）警告稱「放射性威脅迫在眉睫」（imminent radiological threat）。

CNN獲得法馬通提交給美國能源部的一封信，信中指控大陸安全部門正在調高廣東省台山核電廠外輻射監測的上限，以避免不得不關閉該核電廠。

台山核電廠是中法合作的核電廠，位於廣東省江門台山市赤溪鎮腰古村，面向南海，距離澳門和香港分別僅約67公里和130公里。

核電 廣東 CNN

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