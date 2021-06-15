蘇寧易購打入跌停！董座股份被凍結 蘇寧電器遭減持

大陸電商平台蘇寧易購今（15）日發布股東被動減持，及董事長張近東股份被司法凍結的兩則公告後，蘇寧易購開盤走低，觸及跌停，暫收跌9.98%，至人民幣5.59元。

證券之星報導，蘇寧易購公告，董事長、股東張近東函告，獲悉其所持有的5.4億股被司法凍結，占其所持股份約27.68%，占公司總股本約5.8%。公告表示，本次股份被凍結事項不會導致公司實際控制權變更，不會對公司的生產經營、公司治理產生重大影響。

澎湃新聞報導，據天眼查信息顯示，蘇寧電器集團有限公司、張近東、蘇寧置業集團有限公司均新增一條被執行人信息，執行標的逾人民幣30.82億元，執行法院為北京市第二中級人民法院。不過，內部人士稱，目前僅是執行立案階段，蘇寧向北京二中院提出執行異議，現在尚未進入實質執行階段。

同日，蘇寧易購收到股東蘇寧電器集團提交的「關於股份減持告知函」：蘇寧電器集團因部分股票質押式回購交易觸發協議相關條款的約定，於2021年6月11日被動減持1000萬股，並預計在未來6個月內可能減持不超過3.84億股，占本公司總股本4.12%。

從2020年下半年以來，蘇寧就面臨著債券到期、現金流吃緊等一系列問題，為解決燃眉之急，蘇寧易購還雙雙引入了深圳國資和江蘇國資。

2月28日，蘇寧易購發布公告，公司引入深圳國際、鯤鵬資本戰略投資。對於陷入資金困局的蘇寧來說，深圳國資如果能夠順利入局，將給公司發展帶來新的想像空間。6月2日，蘇寧電器集團擬將持有公司5.2億股股份，占總股本約5.59%，轉讓給江蘇新零售基金。