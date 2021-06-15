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陸綠葉製藥旗下公司開發新冠肺炎新藥 申請美二期試驗
大陸綠葉製藥集團15日表示，其附屬公司已就其開發的治療新冠肺炎新藥LY-CovMab向美國食品藥品監督管理局（FDA）遞交臨床試驗（IND）申請。
路透報導，綠葉製藥集團旗下公司的公告指出，除了美國外，LY-CovMab也預計將在大陸和歐洲同步開展二期臨床試驗，以推進其全球上市進程。之前，該新藥已被納入大陸科技部「新型冠狀病毒中和抗體產品研發應急項目」。
LY-CovMab由綠葉製藥附屬公司山東博安生物開發，為治療新冠病毒的創新生物抗體產品。
此次在美國繳交的申請相關臨床試驗為一項評價LY-CovMab注射液在輕中度新冠病毒患者中的療效、安全性、耐受性、藥代動力學和免疫原性的二期臨床試驗，計畫納入150例受試者。
綠葉製藥上周五收報5.54港元，過去一個月累計升逾17.3%。
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