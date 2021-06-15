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人行等量續作MLF 專家：釋放保持資金面平穩信號

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
圖為中國人民銀行。中新社資料照片
圖為中國人民銀行。中新社資料照片

中國人民銀行（大陸央行）今（15）日進行人民幣2,000億元中期借貸便利(MLF)操作(對6月15日MLF到期的續做)且利率持平，專家解讀，這意味釋放保持資金面平穩的信號。

此外，人行今也進行人民幣100億元逆回購操作。針對MLF和逆回購操作，人行解釋稱，此舉是為維護銀行體系流動性合理充裕。

公告顯示，2,000億MLF操作，期限為1年，中標利率2.95%，100億元逆回購操作，期限為7天，中標利率2.20%，均與之前持平。

中新經緯報導，Wind數據顯示，本周(6月15日至18日)，共有人民幣500億元逆回購和2,000億元MLF到期。

光大銀行金融市場部分析師周茂華表示，從人行等量平價續作MLF，確保長期限流動性保持穩定，而這次人行小量等價回收七天期限逆回購流動性，無需過度解讀，近期市場流動性延續合理充裕格局，市場利率整體運行在「利率走廊」內，人行根據資金面擾動因素進行靈活調節，釋放繼續保持資金面平穩信號。

周茂華預計，人行下半年將繼續靈活採用多種工具應對短期擾動因素，確保資金面平穩。下半年公開市場工具到期量有所增加，地方政府專項債供給不確定性等，擾動因素略有增加，但大陸經濟復甦態勢良好，國際大宗商品價格及海外通膨上升，使得大陸貨幣政策方面趨於謹慎，人行政策穩字當頭。

天風證券表示，流動性缺口不意味資金面必然收緊，根本上取決於人行的政策意圖和投放力度。6月正處於資金面和金融穩定的窗口期，金融穩定在政策目標中享有較高權重。人行不加大投放，意味流動性缺口尚不明顯。

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