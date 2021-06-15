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A股端午「劫」魔咒 早盤近3,000檔個股下跌

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
端午節後首個交易日，A股今（15）早開盤大幅殺跌，早盤近3,000檔個股下跌。照片／新華網
端午節後首個交易日，A股今（15）早開盤大幅殺跌，早盤近3,000檔個股下跌。照片／新華網

端午節後首個交易日，大陸A股今（15）早開盤大幅殺跌，上證指數下沿跌0.9%，創業板指跌0.69%，盤中一度跌1.75%，市場短線情緒受挫，高位股獲利盤出逃，早盤近3,000檔個股下跌。

界面新聞報導，陸股早盤，上證50、滬深300均跌超1%，但科創50指數早盤逆勢大漲1.66%，多股漲超10%。

此外，鋰電股全線走弱，上游資源股領跌，鴻蒙概念股分化，美格智能開盤跌停，潤和軟件、思特奇、傳智教育高位震盪。半導體晶片等輪番逆勢走強，大富科技、GQY視訊、佳創視訊等封漲停；國防軍工多股上漲，晨曦航空、中富通漲停。

截至中午收盤，滬指跌0.9%，收3,557點；深成指跌0.87%%，收14,672點；創業板指跌0.69%，收3,275點。

從歷史數據來看，自2011年以來，滬指在端午節後走勢偏弱。近十年來，滬指在2020年端午節後兩周表現最好，漲幅超過10%，同期2019年的漲幅超過5%。除了2020年節後兩周滬指漲幅超10%外，其餘年份漲少跌多，最嚴重是2015年，滬指跌逾15%。

沃隆創鑫投資基金經理黃界峰認為，端午「魔咒」與資金季節性波動有關，一般在6月下旬，年中資金面趨緊造成的流動性壓力會讓市場一定程度上承壓。不過，短期流動性僅僅是影響市場走勢的一個因素。

滬指 端午節 創業

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