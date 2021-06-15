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人行刊物：警惕美元反彈 下半年人民幣易貶

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
中國人民銀行旗下刊物《金融時報》稱，人民幣匯率趨近貶值轉捩點，下半年可能有貶值壓力。照片／美聯社
中國人民銀行旗下刊物《金融時報》稱，人民幣匯率趨近貶值轉捩點，下半年可能有貶值壓力。照片／美聯社

中國人民銀行旗下刊物《金融時報》今（15）日發文，近期人民幣匯率走勢牽動著市場的神經。自人行決定上調外匯存款準備金率後，人民幣對美元匯率已由6.35元兑1美元的近期高點貶至6.39元上方。市場認為，人民幣匯率趨近貶值轉捩點，下半年可能有貶值壓力。

文章稱，影響人民幣匯率的因素是多方面的，其中，美元升值風險將是最直接的一項。今年第1季，美債收益率走高推動美元指數出現階段性升值，3月末，美元指數曾達93.18的階段性高點。

此後，歐洲疫苗接種較快等短期因素使美元近兩個月走弱，但美元指數近期已在90附近尋找到強力支撐位，市場猜測這很可能是美元的中期底部。華創證券首席宏觀分析師張瑜預計，美元在中長期會有較大反彈，人民幣已接近貶值轉捩點。

全民免疫、經濟復甦、通膨加劇、貨幣政策收緊，種種跡象都在指向美元升值邏輯的最終實現。

美國等發達國家預計將在第3季基本實現群體免疫，近期歐美PMI連創新高。國泰君安首席宏觀分析師董琦表示，這表明受益於疫苗接種，經濟復甦動能正顯著加強。

交通銀行金融研究中心首席研究員唐建偉表示，下半年，美國經濟如果強勁復甦可能再次導致美元走強。

人民幣 疫苗

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