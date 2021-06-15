粽橫京滬 數字人民幣花樣多

大陸為推廣數字（數位）人民幣的廣泛使用，端午連假期間，在北京和上海再發出數字人民幣紅包，並在多處商家景區試點使用。豐富了數字人民幣消費場景，疊加部分商家的端午節營銷，為假日消費添活力。

新華社報導，在北京，從上一輪5萬份數字人民幣紅包到這一輪已達到20萬份，紅包線下使用的範圍也拓展至北京多個地區、近2000家商戶。

「為了讓更多百姓了解數字人民幣，我們在賽特奧特萊斯、歡樂谷、京客隆旗下商超等設立了數字人民幣的諮詢點，為市民解答數字人民幣消費中的疑問。」北京朝陽區金融辦相關負責人表示。

除了北京，上海也在假日來臨前發放了35萬份數字人民幣紅包。今年端午節期間，不少百貨公司針對數字人民幣推出優惠活動，很多人結賬時都會詢問使用數字人民幣能否打折。

除了核心商圈，數字人民幣正逐漸擴大應用場景和範圍。在上海朱家角古鎮，商家貨品琳瑯滿目，粽子店、小吃店、文創店等不少店前貼上了支持數字人民幣支付的標識。

鴻興館粽子店店主潘女士表示，端午節期間平均一天能賣出3000只至4000只粽子，陸續有消費者選擇用數字人民幣支付。數字人民幣在給消費者帶來便捷高效的支付體驗同時，也為商家帶來了更低成本的結算方式，不僅資金可實時到賬，還免手續費。

此次試點活動中，不少景區成為數字人民幣推廣使用的場景之一。其中圓明園是北京市首批支持數字人民幣消費的5A級景區。遊客不僅可以使用數字人民幣在圓明園景區內購買門票、文創用品、特色商品等，還可以通過互動遊戲問答等方式了解數字人民幣相關知識，贏取精美禮品。

上海市青浦區的淀山湖畔，數字人民幣同水上運動結合。在上海美帆遊艇俱樂部內，數字人民幣逐漸成為運動愛好者的支付新選擇。從餐飲到設備租賃，處處可見數字人民幣支付標識。

為能滿足境外來華人士的支付需求，北京本輪數字人民幣試點活動增加了外幣兌換服務。中國銀行北京分行推出了數字人民幣自助兌換機，支持使用人民幣、美元、歐元、日元等十餘種貨幣現金在兌換機上兌換數字人民幣定額可視芯片錢包。這種數字人民幣「硬錢包」不僅適合老人等不擅於使用手機的群體，更可方便境外來華人士使用。

目前，在中國銀行北京分行的現金智能櫃檯，可支持數字人民幣兌換服務，人工櫃檯更能支持26種外幣兌換業務。

專家認為，數字人民幣試點的廣度和深度不斷提升，將加快數字人民幣在大眾生活的普及推廣，為數字人民幣將來在小額零售高頻的業務場景大面積推廣積累豐富的運行經驗。