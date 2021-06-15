廣東惠州 荔枝熱銷海外2800噸

廣東惠州市農業農村局表示，截至目前，廣東惠州市已收到荔枝出口訂單2800噸，已出口56批1470噸，主要出口印尼、馬來西亞、新加坡等國家。

中新社報導，惠州市農業農村局副局長邱蘭英稱，惠州是中國重要的荔枝出口基地之一，目前，惠州市共14家荔枝出口果園，其中惠陽審批了4家，惠州荔枝加工廠4家，惠陽有3家。在荔枝出口方面，去年，惠州市2200噸荔枝出口加拿大、韓國、新加坡等北美、東亞和東南亞國家。今年，廣東省、市貿促會正積極助力惠州市拓寬荔枝出口市場渠道，目前，正在對接肯亞、馬來西亞等國家。

廣東惠州市惠陽區鎮隆鎮既是惠陽最大的荔枝生產專業鎮，也是惠州「一村一品、一鎮一業」產業示範點之一。該鎮地處亞熱帶季風性氣候區，種植荔枝有300多年歷史，陽光充足，降水豐沛，平均氣溫適宜，土壤中含有多種礦物質，為荔枝生長提供了絕佳環境，所產荔枝色如丹霞、肉厚核小，味道鮮美、甜而不膩，口感極佳，孕育了享譽各地的「糯米糍」和「桂味」等優質荔枝品種，「鎮隆荔枝」也成為荔枝中的名牌產品，2017年獲得國家級農產品地理標誌。

2019年成功躋身首批國家級農產品區域公共品牌。2020年，鎮隆荔枝生產協會榮獲中國良好農業規範認證證書。最近，鎮隆鎮又被中國經濟林協會正式授予「中國荔枝之鄉」稱號。

在鎮隆，家家戶戶種有荔枝，目前全鎮荔枝種植面積約4.3萬畝，荔枝是該鎮農戶的主要收入來源之一。預計今年鎮隆荔枝產量8000噸。鎮隆荔枝協會會長吳添樂稱，今年鎮隆荔枝定價在15元人民幣／斤，電商預計30元人民幣／斤。目前鎮隆荔枝主要銷往內地與香港地區，國外市場主要集中在中東、日本和東南亞地區。