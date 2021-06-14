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TCL李東生：大陸國產高階晶片 至少需要5年

聯合報 / 記者林宸誼╱即時報導
TCL科技集團董事長李東生。中國企業家論壇
TCL科技集團董事長李東生。中國企業家論壇

TCL科技集團董事長李東生日前談起高階晶片問題時表示，大陸想要解決高端晶片問題至少需要5年時間，如果5年之後能夠將5奈米晶片製造設備完全國產化，就已經很了不起了。

東方財富網報導，李東生在日前在中國企業家論壇上指出，這輪晶片供應短缺將在未來3到6個月逐漸解決，他認為大陸晶片的發展的瓶頸在兩個方面，一個是製造工藝、能力和技術團隊和美日韓還是有較大差距，此外受限晶片核心製造裝備，大陸解決高階晶片問題，至少要三到五年時間。

李東生還表示，TCL不會考慮造車，會聚焦在核心產業，但是會把握電動車快速發展的機遇，把握商機，做一些和電動車相關的產品。

對於目前大陸當代年輕人又內卷又躺平的現狀，李東生認為，如果現在他是25歲，面臨選擇創業還是選擇到企業發展，更大可能是選擇先去企業發展一段時間積攢一些經驗，之後再選擇創業，「這一代人比上一代的條件更好，所以未來是年輕人的。」

「內卷」與「躺平」是大陸90後、00後們現在經常掛在嘴邊的詞，「內卷」指的是「過度競爭」，「躺平」則是代表「退出競爭」，兩個截然相反的詞語，折射出年輕一代對大陸社會競爭白熱化的焦慮與挫折感。

創業 奈米

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