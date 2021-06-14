榮耀50系列手機16日登場 逾112萬人預約

從華為獨立出來之後，榮耀將於16日晚間發布榮耀50系列手機，截至目前，榮耀50系列在京東和榮耀商城預約人數已達112萬人以上，這也是榮耀首次採用高通驍龍 778G 處理器。

中國基金報報導，該款手機將首次搭載高通驍龍 778G 處理器，主照相鏡頭將採用類似華為 P50 系列的雙大環鏡頭模組樣式，在影像上的升級令人期待。

2020年5月，美國商務部工業與安全局（BIS）宣布，嚴格限制華為使用美國的技術、軟體設計和製造半導體晶片，禁令正式生效日為9月15日，9月15日以後，台積電、高通、三星以及SK海力士、美光等廠商都不能再給華為供應晶片。

在禁令正式生效後，華為迅速做出了一個決定，那就是將旗下的榮耀品牌出售，去年11月，華為出售了榮耀資產，不再佔有任何股份。

今年1月22日，榮耀發布分拆後的首款產品V40系列，搭載的晶片為天璣1000+，同時採用了華為研發的圖形加速技術GPUTurbox。

不過，多位市場人士認為，榮耀獨立後發布的V40、V40輕奢版等多款機型準備倉促，表現並沒有令人滿意。

在5月21日舉辦的高通技術與合作峰會上，榮耀CEO趙明宣布，榮耀50系列將首次搭載高通驍龍778G處理器。

趙明指出，榮耀2020年11月17日獨立以來，高通是第一批快速完成對榮耀的供應認證，並簽署全面供貨協議的廠商。

趙明還表示，榮耀未來發布的旗艦和高端產品都將採用高通驍龍平臺。榮耀將全面與高通進行戰略合作，雙方將強強聯合。