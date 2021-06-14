新疆中歐班列 同比增長逾4成

大陸新疆鐵路部門13日披露，今年1月至5月，經新疆霍爾果斯、阿拉山口鐵路口岸進出境的中歐（中亞）班列均超2400列，分別同比增長逾61%、44%。

中新社報導，值得注意的是，今年前5個月經霍爾果斯鐵路口岸入境的中歐（中亞）班列達545列，同比增長209%。西班牙的紅酒、波蘭的牛奶、保加利亞的玫瑰精油、德國的汽車等商品搭上中歐（中亞）班列進入中國大陸市場。

新疆地處中國大陸西北邊陲，是陸路通往中亞及歐洲的重要節點。2016年首列「渝新歐」中歐班列經霍爾果斯鐵路口岸出境。新冠肺炎疫情以來，中歐（中亞）班列承接大量由海運、空運轉移的出境貨運業務。新疆雙口岸的通道作用更加明顯，進出境班列數量逆勢增長。

2020年，新疆鐵路部門加大硬體投入，對上述兩口岸實施了擴能改造。口岸運輸能力及通關效率得到提升。霍爾果斯一國際貨運代理公司負責人方超說：「公司去年業務量就呈現進出口雙增長的良好狀態，今年計畫開行中歐（中亞）班列由去年800趟增加到1500趟。」

目前，經新疆霍爾果斯、阿拉山口鐵路口岸開行班列線路有「渝新歐」、「鄭新歐」、「長安號」等44條，通達德國、波蘭、比利時、俄羅斯等18個國家。