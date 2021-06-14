比亞迪代工手機 叫陣鴻海

大陸新能源車巨擘、先前與鴻海集團在電子代工領域激烈競爭的比亞迪在手機代工業務大突破，鎖定非蘋機種。比亞迪集團董事長兼總裁王傳福公開表示，「我們（比亞迪）代工很多手機，華為手機大部分是我們製造」，並透露比亞迪也有手機金屬邊框製造能力。

鴻海集團旗下富智康（FIH）手機代工業務以非蘋品牌為主，並擁有金屬邊框製造整合一條龍能力。據悉，比亞迪不僅手握華為手機代工訂單，也拿下小米手機組裝訂單，在非蘋手機代工已有相當的勢力。

王傳福公開喊話比亞迪在非蘋手機代工領域的能量，並強調擁有金屬邊框製造能力，業界解讀，這意味比亞迪與鴻海兩大集團在手機代工業務再次彼此較勁。

市場傳出，鴻海與比亞迪一直有「瑜亮情節」，近年比亞迪淡出電子代工領域，專注在新能源車，並闖出一番天地。

王傳福日前在2021年亞布力中國企業家論壇年會「大變局下開新篇」中國商業心靈全會上發表「比亞迪的堅持」主題演講時，透露比亞迪在手機代工業務也有很大的進展。

王傳福指出，「我們（比亞迪）代工很多手機，華為的手機大部分是我們造的」，此外，華為手機的金屬框90%都是比亞迪製造，亦即整個加工組裝都是出自比亞迪之手。

據悉，比亞迪旗下比亞迪電子多年前就為華為代工手機。比亞迪透露，與華為的合作從多年前開始，雙方在多領域的深度合作都在按計畫推進。此外，比亞迪與華為的合作不僅限於手機業務。

根據比亞迪電子公布的財報，2020年手機零組件、組裝等產品業務營收約人民幣731億元（約新台幣3,158億元），年增37.9%；以獲利來看，去年比亞迪電子（主要負責手機代工）的淨利潤為人民幣54.41億元（約新台幣228.5億元），年增240.5%，足見手機代工業務對比亞迪獲利有一定的重要性。

至於富智康，法人指出，前五大手機代工客戶包括華為、小米、OPPO、Ensky和夏普。另外，富智康手機品牌營運包括諾基亞（Nokia）、Infocus。也有分析師指出，富智康因組裝能力較佳，在華為訂單中，是取得較多高單價的高階機型訂單。

根據市調機構IDC統計，華為智慧手機銷量原本排名全球第二，2020年受美國制裁影響，華為手機銷量暴跌，遭蘋果超越，全年出貨量1.89億支，市占率14.6%，較2019年的2.41億支大減5,200萬支。