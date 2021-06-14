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陸端午粽 老字號、新國貨比拚

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
湖南省汨羅市13日舉行了屈子文化園第二屆龍舟表演賽。參賽龍舟隊在香草湖奮勇爭先，歡慶傳統節日端午節。（新華社）
湖南省汨羅市13日舉行了屈子文化園第二屆龍舟表演賽。參賽龍舟隊在香草湖奮勇爭先，歡慶傳統節日端午節。（新華社）

又是一年端午節，各路粽子開始新一輪卡位戰。老字號美食店、新零售商家，甚至火鍋店、奶茶店、咖啡店等都紛紛擠入賽場，帶上自己的冰雪粽、螺螄粉粽、小龍蝦粽等「新粽種」，大肆比拚「靈魂餡料」。

中新社報導，走進超市可以看到，傳統味道的粽子剝下奢華包裝，堅守淳樸本味；新型口味的粽子以「網紅粽」的姿態，拉近著傳統節日與年輕人的距離。「老字號」與「新國貨」的同台競技，並不是一場簡單的零和遊戲，而是演化出1+1＞2的效果。

據盒馬鮮生統計，端午節臨近，粽子的銷量不斷上升。經典口味的洗沙粽賣得最好，本周銷量比上周提升40%。螺螄粉粽、至尊海鮮粽等新口味引發年輕消費者們的好奇嚐鮮，銷量不斷攀升。

鹹粽和甜粽之爭，到了「90後」、「00後」眼裡已經不是問題。在他們看來，好看的粽皮千篇一律，有料的「靈魂」萬裡挑一。兼具「食古」與「嚐鮮」心態，年輕群體漸漸成為粽子的購買主力。

來自天貓的一組消費數據顯示，在6·18購物節期間，「90後」成為粽子消費主力，購買人數和金額雙雙位居各年齡段首位。6月1日至7日，天貓平台上粽子的成交訂單增速為141%，成交金額增速高達300%。

隨著短影音、公眾號的推廣，新口味粽子飄洋過海。「以前我們都是在華人超市買粽子。現在，我會跟著網上的教程帶孩子們一起包各種口味的粽子。」旅居紐西蘭多年的楊小姐說，將中國傳統美食與流行元素包在一起，對讓孩子體驗中國傳統文化，還是挺有意義的。

江蘇省餐飲行業協會執行會長于學榮認為，為「老」美食賦予的新味道，讓更多年輕人關注到傳統美食，將有利於「以新帶老」，帶動古老味道的創新傳承。

「這些層出不窮的新餡料，滿足了不同消費者的需求，是一種傳統美食的創新。」于學榮認為，看似奇葩的新粽子超越了食物本身的內涵，通過新IP帶動傳統文化，有助於年輕人把對美好生活、美味食物的追求融入傳統佳節。

粽子 傳統文化

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