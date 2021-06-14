陸2020汽車銷量 智能車逆勢上漲

「2021中國汽車重慶論壇」12日開幕，大陸工業和信息化部裝備工業一司司長羅俊傑表示，中國大陸新能源汽車產銷量連續六年位居世界第一，今年5月市場滲透率超過10%，L2級智能駕駛裝載率超過15%。

中新社報導，中國大陸是全球第一大汽車市場，產銷量已經連續12年位居全球第一。

2020年，雖然中國大陸乘用車銷量略有下降，但智能網聯乘用車銷量卻上漲，裝載L2級智能駕駛的乘用車銷量超過300萬輛，同比上漲107%，占汽車總量的15%左右。

羅俊傑認為，當前全球汽車產業進入大變革時期，電動化、網聯化、智能化成為發展潮流和趨勢，汽車產品功能由單純的交通工具向移動儲能單元、智慧數字空間擴展，電子、軟件等在價值鏈中的占比日益提升，產業的生態和競爭的格局正全面重塑。

羅俊傑指出，「十四五」時期，中國大陸要搶抓電動化、智能化、數字化變革的機遇，加快產業轉型步伐。另一方面要加強產業鏈、上下游聯合攻關、補齊短板、培育長板，提升全產業鏈競爭力，推動中國大陸汽車品牌向上發展。

同時，將推出智能網聯汽車生產企業及產品准入管理指南，加快道路機動車輛生產管理立法，同步推動保險、測繪等法律法規的完善。此外，還要推動公共領域的車輛電動化，修訂完善智能網聯汽車道路測試與示範應用的管理規範，推動規模化的示範應用，加快商業化進程。

中國國際貿易促進委員會汽車行業委員會會長王俠在論壇上表示，以電動和智能為主要特徵的技術變革正讓中國大陸汽車從全球的市場中心轉變為全球的技術前沿陣地。

預測認為，到2025年，部分自動駕駛（PA）、有條件自動駕駛（CA）級別的智能網聯汽車市場份額將超過50%，到2030年可能超過70%。

王俠說，電動智能技術是新生產力，需要有新的生產關係與其相適應。在重構新生產關係時，協同與融合是關鍵，除了OEM、Tier1和ICT企業之間的協同，還有車路、軟硬件之間、燃油車與電動車之間的協同。新的產業生態與新技術革命相輔相成、相互促進，需要同等重視。