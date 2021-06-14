比亞迪攜手小米 洽談汽車專案

比亞迪董事長王傳福表示，勸小米集團董事長雷軍別造車是誤讀，他支持小米汽車業務的發展，比亞迪也將與小米在汽車領域合作，正在與小米洽談專案。

新浪科技報導，王傳福昨（13）日在重慶舉行的2021中國汽車重慶論壇上指出，小米和比亞迪有很好的合作關係，因為比亞迪給小米代工了大量的小米手機，比亞迪和小米之間是一個非常戰略性的合作關係。

業界分析，對於小米而言，如果想要自己完全掌握一套成熟的汽車生產線是不現實的，不僅需要龐大的資金投入，時間成本更是承擔不起，而傳統車企比亞迪恰好擁有這個優勢，加上比亞迪的三電技術（電池、電機、電控）全部自產，如果和小米深度合作，可以直接綁定三電技術以及其他技術和代工，小米要做的事情也非常簡單，只需設計電動車造型即可。

快科技報導，王傳福日前在亞布力論壇回覆提問時，以小米集團董事長雷軍準備投人民幣1,000億元造車舉例，如果戰略措施（意指作戰前的準備工作），將浪費三年的時間，這三年時間要值多少錢，拿錢是買不到的。