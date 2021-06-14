聽新聞
test
0:00 / 0:00

比亞迪攜手小米 洽談汽車專案

經濟日報 / 記者林宸誼／綜合報導
比亞迪董事長王傳福。新浪科技
比亞迪董事長王傳福。新浪科技

比亞迪董事長王傳福表示，勸小米集團董事長雷軍別造車是誤讀，他支持小米汽車業務的發展，比亞迪也將與小米在汽車領域合作，正在與小米洽談專案。

新浪科技報導，王傳福昨（13）日在重慶舉行的2021中國汽車重慶論壇上指出，小米和比亞迪有很好的合作關係，因為比亞迪給小米代工了大量的小米手機，比亞迪和小米之間是一個非常戰略性的合作關係。

業界分析，對於小米而言，如果想要自己完全掌握一套成熟的汽車生產線是不現實的，不僅需要龐大的資金投入，時間成本更是承擔不起，而傳統車企比亞迪恰好擁有這個優勢，加上比亞迪的三電技術（電池、電機、電控）全部自產，如果和小米深度合作，可以直接綁定三電技術以及其他技術和代工，小米要做的事情也非常簡單，只需設計電動車造型即可。

快科技報導，王傳福日前在亞布力論壇回覆提問時，以小米集團董事長雷軍準備投人民幣1,000億元造車舉例，如果戰略措施（意指作戰前的準備工作），將浪費三年的時間，這三年時間要值多少錢，拿錢是買不到的。

小米手機 比亞迪 雷軍

延伸閱讀

比亞迪王傳福：正與小米在汽車領域洽談合作

比亞迪領跑大陸新能源車市場 專利數穩坐第一

比亞迪王傳福：華為的手機 我們造的

蘋果發展電動車 傳接洽中國兩電池供應商

相關新聞

比亞迪代工手機 叫陣鴻海

大陸新能源車巨擘、先前與鴻海集團在電子代工領域激烈競爭的比亞迪在手機代工業務大突破，鎖定非蘋機種。比亞迪集團董事長兼總裁...

全球REITs市場 大陸有望彎道超車

「REITs交易所不僅是中國經濟實現去槓桿、降負債目標的重要戰略舉措，還將吸引國際資本全面參與中國不動產存量和增量市場。...

陸端午粽 老字號、新國貨比拚

又是一年端午節，各路粽子開始新一輪卡位戰。老字號美食店、新零售商家，甚至火鍋店、奶茶店、咖啡店等都紛紛擠入賽場，帶上自己...

陸2020汽車銷量 智能車逆勢上漲

「2021中國汽車重慶論壇」12日開幕，大陸工業和信息化部裝備工業一司司長羅俊傑表示，中國大陸新能源汽車產銷量連續六年位...

北上廣深交易量下滑

大陸房市降溫，統計數據顯示，5月北京、上海、廣州、深圳新房成交面積下降5%至30%不等，依照「量較價先行」規律，成交量下...

北京瞭望／雙中返貧...經濟新課題

每逢假期，人閒話多，端午期間有兩場熱鬧，都源自魔都上海，一場是華東政法大學的包毅楠，被指倡導大學教師「多配偶制」，又說不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。