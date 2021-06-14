漳州打造清潔能源 發展海上風電

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
「華電睿風」首台6.2兆瓦主控系統大陸國產化風機日前在華電福清海壇海峽海上風電項目投運，這是大陸國產風電主控系統在海上風電機組的首次應用。（新華社）
「華電睿風」首台6.2兆瓦主控系統大陸國產化風機日前在華電福清海壇海峽海上風電項目投運，這是大陸國產風電主控系統在海上風電機組的首次應用。（新華社）

北至遼寧，南到廣東，2020年底，中國大陸沿海8個省份有海上風電項目併網，裝機容量約900萬千瓦，成為全球海上風電裝機規模第二大的國家。

新華社報導，2020年，大陸海上風電新增裝機規模306萬千瓦，占全球當年新增裝機容量的一半。但目前大陸海上風電場規模較小，成本較高，與歐洲海上風電發展水平存在一定差距。

廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強說，根據陸上風電的發展經驗，除了技術進步，規模發展和全產業鏈協調也是降低成本的重要因素，大陸海上風電的發展顯然還沒有達到讓成本快速下降的水平。

困擾中國大陸海上風電發展的另一原因是日益緊張的近海風場資源。紅樹林、珊瑚礁、重要灘塗及特別保護海島等被劃入海洋生態紅線，無法進行近海海上風電開發。多重壓力下，走向深遠海，成為中國大陸海上風電發展的選擇。興化灣以南300公里的漳州，正在建設世界一流的遠海海上風電產業基地。根據估算，漳州市附近海域海上風電場可開發規模約5000萬千瓦。

近日，漳州市與華能集團、華電集團、中廣核集團等發電和製造企業簽署了12份戰略合作框架協議，涵蓋海上風電技術支持、產業合作等多領域，打造大陸東南沿海重要清潔能源基地。

廣東 珊瑚

延伸閱讀

湖北十堰爆炸案 習近平：查因、究責，中共黨慶前維穩

環時：台灣問題在中美兩國「核心利益」中的地位不同

大陸13省市CPI 高於平均值

天問一號火星探測任務 實現大陸航太史6個首次

相關新聞

比亞迪代工手機 叫陣鴻海

大陸新能源車巨擘、先前與鴻海集團在電子代工領域激烈競爭的比亞迪在手機代工業務大突破，鎖定非蘋機種。比亞迪集團董事長兼總裁...

全球REITs市場 大陸有望彎道超車

「REITs交易所不僅是中國經濟實現去槓桿、降負債目標的重要戰略舉措，還將吸引國際資本全面參與中國不動產存量和增量市場。...

陸端午粽 老字號、新國貨比拚

又是一年端午節，各路粽子開始新一輪卡位戰。老字號美食店、新零售商家，甚至火鍋店、奶茶店、咖啡店等都紛紛擠入賽場，帶上自己...

陸2020汽車銷量 智能車逆勢上漲

「2021中國汽車重慶論壇」12日開幕，大陸工業和信息化部裝備工業一司司長羅俊傑表示，中國大陸新能源汽車產銷量連續六年位...

北上廣深交易量下滑

大陸房市降溫，統計數據顯示，5月北京、上海、廣州、深圳新房成交面積下降5%至30%不等，依照「量較價先行」規律，成交量下...

北京瞭望／雙中返貧...經濟新課題

每逢假期，人閒話多，端午期間有兩場熱鬧，都源自魔都上海，一場是華東政法大學的包毅楠，被指倡導大學教師「多配偶制」，又說不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。