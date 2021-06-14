漳州打造清潔能源 發展海上風電

北至遼寧，南到廣東，2020年底，中國大陸沿海8個省份有海上風電項目併網，裝機容量約900萬千瓦，成為全球海上風電裝機規模第二大的國家。

新華社報導，2020年，大陸海上風電新增裝機規模306萬千瓦，占全球當年新增裝機容量的一半。但目前大陸海上風電場規模較小，成本較高，與歐洲海上風電發展水平存在一定差距。

廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強說，根據陸上風電的發展經驗，除了技術進步，規模發展和全產業鏈協調也是降低成本的重要因素，大陸海上風電的發展顯然還沒有達到讓成本快速下降的水平。

困擾中國大陸海上風電發展的另一原因是日益緊張的近海風場資源。紅樹林、珊瑚礁、重要灘塗及特別保護海島等被劃入海洋生態紅線，無法進行近海海上風電開發。多重壓力下，走向深遠海，成為中國大陸海上風電發展的選擇。興化灣以南300公里的漳州，正在建設世界一流的遠海海上風電產業基地。根據估算，漳州市附近海域海上風電場可開發規模約5000萬千瓦。

近日，漳州市與華能集團、華電集團、中廣核集團等發電和製造企業簽署了12份戰略合作框架協議，涵蓋海上風電技術支持、產業合作等多領域，打造大陸東南沿海重要清潔能源基地。