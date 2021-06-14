中馬欽州園區 金融創新試點實施

「中國—馬來西亞」欽州產業園區金融創新雙向流動便利化業務6月11日落地實施，一筆300萬元的跨境人民幣融資支付業務成功辦理。

中新社報導，「中國—馬來西亞」欽州產業園區是中國大陸和馬來西亞兩國政府合作建設的中國大陸境內第三個國際園區，該園區與「馬來西亞—中國關丹產業園」共同開創「兩國雙園」國際合作新模式。

在跨境人民幣雙向流動便利化業務試點政策下，「白名單」內企業即可憑直收付款指令直接辦理「兩國雙園」直接投資、跨境融資、其他投資等資本項下跨境人民幣收支業務，無需事前、逐筆提交真實性證明材料，減少資金和匯兌成本，資金進出更自由便利。

此次辦理的這筆業務為企業通過境外子公司募集人民幣融資給境內公司，業務操作時間從之前的3小時左右縮短為現在的20分鐘，節約了時間成本，大幅提升企業融資人民幣跨境結算效率。

在推進「中國—馬來西亞」欽州產業園區金融創新試點工作中，中國（廣西）自由貿易試驗區欽州港片區管理委員會積極完善「中國—馬來西亞」欽州產業園區金融創新試點企業「白名單」管理，在對入園企業進行調查基礎上，經中國人民銀行南寧中心支行審核同意，截至6月10日共向試點銀行公布了43家中馬欽州產業園區金融創新試點企業白名單企業。

下一步，欽州港片區管理委員會將圍繞投融資便利化，加大招商引資力度，引進更多新的實體企業和金融企業，擴大試點企業「白名單」，助推形成新的業務增量；通過金融創新，提升金融服務實體經濟水平，更有效地推動金融創新試點政策實施，促進企業高質量發展。