全球REITs市場 大陸有望彎道超車

「REITs交易所不僅是中國經濟實現去槓桿、降負債目標的重要戰略舉措，還將吸引國際資本全面參與中國不動產存量和增量市場。而澳門正是發展REITs市場的理想之地。」被譽為「中國REITs教父」的中國證券基金協會資產證券化委員會顧問、中房集團董事長孟曉蘇日前受訪表示。

中新社報導，REITs，即不動產投資信託基金（Real Estate Investment Trusts）的英文縮寫，是指採取信託或其他組織形式，以公開或非公開方式發行收益憑證募集資金，由專門投資機構進行與房地產等相關資產的投資管理，並將投資綜合收益按比例分配給投資者的集合投資計畫。目前，美國擁有全球最大的REITs市場，日本緊追其後。

本月初，中國大陸首批9單基礎設施REITs項目經滬深交易所審核，完成戰略配售、公共配售、網下發售，在一級市場發行完畢。孟曉蘇認為，中國大陸有望在全球REITs市場實現彎道超車，原因包括以下兩個方面。

首先，中國大陸境內擁有全球最大的不動產存量資產，包括基礎設施和房地產。在「房住不炒、租售並舉」政策下，房地產租賃市場潛力巨大，房企開始向「高周轉、輕資產」的發展模式轉型，通過發行類REITs產品能够降低負債率。

其次，中國大陸企業在「一帶一路」沿線積累大量基礎設施存量資產，而REITs通過吸收國際資本，能够幫助中國大陸跳出這一「債務陷阱」。孟曉蘇表示，只有吸收了國際資本，才能真正實現「一帶一路」的共商、共建、共享。

孟曉蘇指出，在中國大陸設立REITs交易所可選的地點有很多，包括海南、深圳、上海等，但澳門或者說橫琴具有獨一無二的優勢。一方面，澳門是粵港澳大灣區的關鍵一環，在橫琴設立以人民幣計價、以澳門法律和稅制框架為基礎的公募REITs交易所具有現實的可能性。