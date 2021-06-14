北京瞭望／雙中返貧...經濟新課題

每逢假期，人閒話多，端午期間有兩場熱鬧，都源自魔都上海，一場是華東政法大學的包毅楠，被指倡導大學教師「多配偶制」，又說不反對師生戀，結果被舉報後被處理。另一起是上海名校畢業、供職外資企業又離職沒有工作的中年男子，致信市長訴苦和求助。兩件事引來熱鬧，是在年輕人「躺平主義」之後，大陸70後、80後中年一代的「雙中返貧」，成了大陸社會和經濟的新課題。

先看最熱鬧的這位包毅楠，是華東政法大學法學院的副研究員，他可能在南海國際法之爭上立過功，講話就隨意了些，早前談起高校教師的工作和生活，就提議政府要對高校教師應當特殊對待，譬如允許多配偶制、終生補貼制。說到高興之處，他還說不反對師生戀，他自己今年就要身體力行地找00後的年輕女友。

包毅楠（以下簡稱小包）目前被華東政法大學暫停教學，是從輕發落，因為小包不僅在南海問題上貢獻大，還是「南海戰略態勢感知計劃」的核心人物，又專門研究外交與國際法，時常給大陸外交部支招。但他的出位之論，引起學界內外討論，那就是多配偶制是否可行，以及會否導致大學教師由富返貧。這是因為有人指出，在大陸結過婚的人都知道，一個配偶就是一座大山，多配偶制就是「山外有山」，壓力大到不得了，就算包毅楠自認中年風流才俊，也會不負重荷，一定「返貧」即由富而窮。

說到「返貧」，上海一位已48歲的龔姓男子，致信上海市長龔正，聲稱畢業於上海名校，就職於大外企的人士，但自2018年離職後，再也沒找到工作，目前申領著政府微薄的失業金，偶爾掙點諮詢費，或吃儲蓄，但有兩個兒子要養，意思是要政府幫忙他這類「40至50歲的失落的大齡高學歷的資深職場人」。

這位龔姓男子的信，引到的同情少譏諷多，這主要來自其寫的信中，多少有些自命不凡、懷才不遇，所以很多人質問他當年因何離開外企，這些年來領失業金，是否考慮過自食其力，如去美團送外賣餐，或其自稱英語了得因何不去開補習班等。

其實華東政法小包多配偶訴求風波，以及龔姓男子致信龔市長求助事件，都順應著另一個熱詞「雙中返貧」，即大陸的中年、中產，由小富返回貧困狀態。只是華東小包言論走偏，把提高大學教師待遇，勾連著或官或商才能實現的多配偶（意指包養情婦），失業龔男則有遇到困難又放不下架子的問題。

前些時候，大陸民間曾討論過，連黨政機關都不招取35歲以上的人員，外企民企更是公開有錄用年齡的潛規則。如此一來，大陸的中年人就業是遇到了困難。而最近還有新問題，就是相當數量的外資撤走，包括一批高職高薪的人員要重投就業市場，這些人和前面提到的大學教師，都算是大陸的中產。

更有人認定，大陸的「雙中返貧」，不僅是失業了才會，比如一場大病，中產就可傾家蕩產，家中四個老人，算來是無數次傾家蕩產概率，再加上中年失業高房貸，拋房籌錢養老治病護理，所以中年、中產的高呼救命的返貧潮，即將捲來。