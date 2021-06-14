北京瞭望／雙中返貧...經濟新課題

經濟日報 / 香港特派員 李春

每逢假期，人閒話多，端午期間有兩場熱鬧，都源自魔都上海，一場是華東政法大學的包毅楠，被指倡導大學教師「多配偶制」，又說不反對師生戀，結果被舉報後被處理。另一起是上海名校畢業、供職外資企業又離職沒有工作的中年男子，致信市長訴苦和求助。兩件事引來熱鬧，是在年輕人「躺平主義」之後，大陸70後、80後中年一代的「雙中返貧」，成了大陸社會和經濟的新課題。

先看最熱鬧的這位包毅楠，是華東政法大學法學院的副研究員，他可能在南海國際法之爭上立過功，講話就隨意了些，早前談起高校教師的工作和生活，就提議政府要對高校教師應當特殊對待，譬如允許多配偶制、終生補貼制。說到高興之處，他還說不反對師生戀，他自己今年就要身體力行地找00後的年輕女友。

包毅楠（以下簡稱小包）目前被華東政法大學暫停教學，是從輕發落，因為小包不僅在南海問題上貢獻大，還是「南海戰略態勢感知計劃」的核心人物，又專門研究外交與國際法，時常給大陸外交部支招。但他的出位之論，引起學界內外討論，那就是多配偶制是否可行，以及會否導致大學教師由富返貧。這是因為有人指出，在大陸結過婚的人都知道，一個配偶就是一座大山，多配偶制就是「山外有山」，壓力大到不得了，就算包毅楠自認中年風流才俊，也會不負重荷，一定「返貧」即由富而窮。

說到「返貧」，上海一位已48歲的龔姓男子，致信上海市長龔正，聲稱畢業於上海名校，就職於大外企的人士，但自2018年離職後，再也沒找到工作，目前申領著政府微薄的失業金，偶爾掙點諮詢費，或吃儲蓄，但有兩個兒子要養，意思是要政府幫忙他這類「40至50歲的失落的大齡高學歷的資深職場人」。

這位龔姓男子的信，引到的同情少譏諷多，這主要來自其寫的信中，多少有些自命不凡、懷才不遇，所以很多人質問他當年因何離開外企，這些年來領失業金，是否考慮過自食其力，如去美團送外賣餐，或其自稱英語了得因何不去開補習班等。

其實華東政法小包多配偶訴求風波，以及龔姓男子致信龔市長求助事件，都順應著另一個熱詞「雙中返貧」，即大陸的中年、中產，由小富返回貧困狀態。只是華東小包言論走偏，把提高大學教師待遇，勾連著或官或商才能實現的多配偶（意指包養情婦），失業龔男則有遇到困難又放不下架子的問題。

前些時候，大陸民間曾討論過，連黨政機關都不招取35歲以上的人員，外企民企更是公開有錄用年齡的潛規則。如此一來，大陸的中年人就業是遇到了困難。而最近還有新問題，就是相當數量的外資撤走，包括一批高職高薪的人員要重投就業市場，這些人和前面提到的大學教師，都算是大陸的中產。

更有人認定，大陸的「雙中返貧」，不僅是失業了才會，比如一場大病，中產就可傾家蕩產，家中四個老人，算來是無數次傾家蕩產概率，再加上中年失業高房貸，拋房籌錢養老治病護理，所以中年、中產的高呼救命的返貧潮，即將捲來。

上海 失業

延伸閱讀

如夢似幻美「洛神」 河南台舞蹈員水中泡26小時

湖北十堰爆炸案 習近平：查因、究責，中共黨慶前維穩

內蒙高考生與「最美央視女記者」神似 網友：初戀的感覺

旅遊兼辦卡可賺萬元？ 詐欺別上當 兄弟遭帶上山斷手指

相關新聞

比亞迪代工手機 叫陣鴻海

大陸新能源車巨擘、先前與鴻海集團在電子代工領域激烈競爭的比亞迪在手機代工業務大突破，鎖定非蘋機種。比亞迪集團董事長兼總裁...

全球REITs市場 大陸有望彎道超車

「REITs交易所不僅是中國經濟實現去槓桿、降負債目標的重要戰略舉措，還將吸引國際資本全面參與中國不動產存量和增量市場。...

陸端午粽 老字號、新國貨比拚

又是一年端午節，各路粽子開始新一輪卡位戰。老字號美食店、新零售商家，甚至火鍋店、奶茶店、咖啡店等都紛紛擠入賽場，帶上自己...

陸2020汽車銷量 智能車逆勢上漲

「2021中國汽車重慶論壇」12日開幕，大陸工業和信息化部裝備工業一司司長羅俊傑表示，中國大陸新能源汽車產銷量連續六年位...

北上廣深交易量下滑

大陸房市降溫，統計數據顯示，5月北京、上海、廣州、深圳新房成交面積下降5%至30%不等，依照「量較價先行」規律，成交量下...

北京瞭望／雙中返貧...經濟新課題

每逢假期，人閒話多，端午期間有兩場熱鬧，都源自魔都上海，一場是華東政法大學的包毅楠，被指倡導大學教師「多配偶制」，又說不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。