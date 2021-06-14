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北上廣深交易量下滑

經濟日報 / 記者林宸誼／綜合報導

大陸房市降溫，統計數據顯示，5月北京上海、廣州、深圳新房成交面積下降5%至30%不等，依照「量較價先行」規律，成交量下滑後，房價下跌指日可待。

每日經濟新聞報導，其中，北京、上海、深圳成交面積與4月相比分別下跌為33.1%、23.1%和23.5%，廣州下跌5. 4%。

同時，北京也是22個重點城市中成交面積下跌最嚴重的城市。除廣州外，其他三個城市與2020年同期相比也出現了不同程度下滑，其中上海下跌11.2%，為四個一線城市之首。

在七個上升的城市中，蘇州、西安、重慶升幅較明顯，分別達到58%、41%和36%，溫州和連雲港升幅在10%以內；而下降的城市中，福州以34.34%的降幅排在22個城市首位。與去年同期相比，蘇州、武漢和南京升幅較為明顯。

成交面積下滑，但房價還在漲，全大陸百城成交價格繼續保持0.34%的微上漲，且漲幅較4月擴大0.11個百分點。

從具體價格指數來看，江蘇南通以1.25%的漲幅領跑全大陸，也是唯一一個漲幅「破1」的城市，排名前十的城市中六個為長三角經濟發達區域。

百城中17個城市價格指數下跌，其中不乏揚州、溫州、昆明等前期上漲過快的城市，以及部分缺乏產業、人口支撐的城市，如湘潭、衡水等三四線城市。

同步回落的還有各地的新房供應，根據克而瑞研究統計，四個一線城市5月供應面積僅145萬平方公尺，與4月相比「腰斬」，與上年相比降幅也高達42%。其中深圳較上月微增6%，但與上年相比仍為下降；北、上、廣的新增供應更是低於50萬平方公尺，與4月齊跌，降至年內低位。

特別是深圳、上海，庫存接近十年最低點，北京、蘇州、福州、廈門幾乎達到庫存新高，消化周期分別達到17.4個月、11.5個月、9.4個月和9.2個月，面臨新的去庫存壓力。

北京 上海 深圳

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