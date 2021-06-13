大陸專家預估廣州疫情 本月20日前清零

中國大陸昨日新增34宗新型冠狀病毒確診個案，其中6宗是本土病例全來自廣州。從5月21日至6月10日，廣州疫情已持續21天，共131人受感染。廣東省疾控中心首席專家馬文軍撰文，預估廣州疫情會在本月20日之前清零。

據星島網報導，馬文軍認為，保守估計，本次疫情規模應該在180宗之內，本月20日之前清零，持續時間1個月左右。

馬文軍認為此波疫情有幾個特點，一是這是一起由病毒變異株引起的傳播，潛伏期短，感染者病毒載量高，傳播速度快。其次從空間分布範圍來看，疫情還是相對集中的。且絕大部分病例都是管控人群和密切接觸者，他們都是處於居家或集中隔離狀態，很難在社區繼續傳播，對切斷傳播鏈具有重要意義。

綜合疫情上述流行病學特點，他指出，可以判斷廣州本次疫情已經處在下降情勢，控制指日可待。

他又指出，廣州這次疫情只是新冠大流行的一個小插曲，有了去年的成功抗疫經驗，必然會戰勝這次疫情。但從長遠來看，如何才能結束新冠全球大流行，回歸到正常生活，這是一個需要全人類共同回答的宏大命題。