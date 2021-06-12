快訊

高雄疫苗9.1萬劑又比新北8.3萬劑多 侯友宜：請去問中央

北市AZ疫苗施打計畫 85歲以上長者明上午8點開放預約

天問一號火星探測任務 實現大陸航太史6個首次

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸國家航天局新聞發言人許洪亮12日表示，天問一號火星探測任務實現了6個首次。（圖／取自新浪網）
大陸國家航天局新聞發言人許洪亮12日表示，天問一號火星探測任務實現了6個首次。（圖／取自新浪網）

大陸國家航天局新聞發言人許洪亮12日表示，在大陸航太發展史上，天問一號火星探測任務實現了6個首次，成功實現了透過一次任務完成火星環繞、著陸和巡視三大目標，標誌著大陸在行星探測領域跨入世界先進行列。

澎湃新聞報導，許洪亮12日在大陸國家航天局舉辦的新聞發布會上表示，第一，天問一號首次實現地火轉移軌道探測器發射；第二，是首次實現行星際飛行；第三，是首次實現地外行星軟著陸；第四，是首次實現地外行星表面巡視探測；第五，是首次實現4億公里距離的測控通訊；第六，是首次獲取第一手的火星科學數據。

許洪亮指出，在世界航太史上，天問一號不僅在火星上首次留下中國人的足跡，而且首次成功實現了透過一次任務完成火星環繞、著陸和巡視三大目標，充分展現了中國航太人的智慧，標誌著大陸在行星探測領域跨入世界先進行列。

許洪亮說，外太空是人類共同的財富，探索、開發、和平利用外太空是人類共同的追求。中國將始終堅持平等互利、和平利用、包容發展的原則，加強與國際社會的廣泛合作，共同實施好天問一號後續科學探測任務，力爭取得更多新發現、新成果，實現科學產出最大化，讓航太探索成果為創造人類更美好的未來貢獻更大力量。

火星 太空

延伸閱讀

祝融號自拍首秀 圓眼長脖「萌到像P圖」

大陸國藥、北京科興新冠疫苗 獲准用於大陸3到17歲族群

揭火星樣貌 中國天問一號著陸圖曝光

唐綺陽星座運勢週報：獅子座成焦點人物 4星座桃花注意

相關新聞

天問一號火星探測任務 實現大陸航太史6個首次

大陸國家航天局新聞發言人許洪亮12日表示，在大陸航太發展史上，天問一號火星探測任務實現了6個首次，成功實現了透過一次任務...

陸商務部：前5月吸收外資年增35.4%

大陸商務部12日發布，1至5月全國新設立外商投資企業1萬8,497家，年增48.6%，較2019年同期增長12.4%；實...

「5倍+」薪酬 華為全球招募「天才少年」

近日，華為發布招募令尋找「天才少年」，挑戰世界級課題；招募令中，華為官方明確表示不限學歷、不限學校。據了解，華為除將提供...

滴滴赴美IPO 估值衝700億美元

美東時間6月10日，滴滴出行向美國證監會遞交上市（IPO）招股書，擬在紐交所掛牌上市，包括騰訊總裁劉熾平、阿里巴巴董事長...

紫光理債 找阿里磋商

大陸半導體「國家隊」清華紫光集團去年底爆發債券違約，最新消息傳出，紫光集團正與阿里巴巴進行磋商，作為整體債務重組計畫的一...

周小川：加密幣應服務實體經濟

針對近期備受關注的加密貨幣，前中國人民銀行行長周小川昨（11）日在陸家嘴論壇上表示，中方的態度是如果加密貨幣能為實體經濟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。