陸商務部：前5月吸收外資年增35.4%
大陸商務部12日發布，1至5月全國新設立外商投資企業1萬8,497家，年增48.6%，較2019年同期增長12.4%；實際使用外資人民幣4,810億元，年增35.4%，較2019年同期增長30.3%。
商務部指出，從行業來看，服務業實際使用外資人民幣3,819億元，年增41.6%。高技術產業實際使用外資金額增長34.6%，其中高技術服務業增長37.6%，高技術製造業增長25%。
商務部指出，從區域分布來看，大陸東部、中部、西部地區實際使用外資分別增長37%、36%和10.4%。
經濟合作與發展組織（OECD）公布的數據顯示，受疫情影響，2020年全球外國直接投資（FDI）總規模為8,460億美元，年減38％，創2005年以來最低水準。其中，大陸的FDI逆勢增至2,120億美元，美國的FDI為1,770億美元，大陸超過美國成為全球第一大FDI投資目的地。
大陸商務部國際貿易經濟合作研究院對外貿易研究所所長梁明認為，今年大陸吸收外資形勢整體比較樂觀。雖然其他國家還在復工復產，但其體制優勢仍與中國大陸有差別。因此，大陸吸收外資規模今年有可能創新高，全年利用外資超過1,500億美元「基本沒有問題」。
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