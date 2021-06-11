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數位人民幣怎用？藏錢用子錢包 免擔心被捲款

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
數位人民幣試點已在深圳、蘇州、成都、長沙等多個城市開啟，累計發放數位紅包金額已達 人民幣2.6億元。中央社
數位人民幣試點已在深圳、蘇州、成都、長沙等多個城市開啟，累計發放數位紅包金額已達 人民幣2.6億元。中央社

數位人民幣加快試點上路，中國人民銀行數字貨幣研究所所長穆長春今（11）日在上海出席第十三屆陸家嘴論壇時，針對數位人民幣的載體「數位人民幣錢包」指出，錢包會根據客戶的身份識別強度，對數字人民幣錢包進行分層管理，因此，想藏私房錢，就用子錢包；辦了健身房會員卡，當老闆跑路，數位錢包預付資金管理就可避免被捲款。

截至目前，數位人民幣試點已在深圳、蘇州、成都、長沙等多個城市開啟，累計發放數位紅包金額已達 人民幣2.6億元。

穆長春表示，數位人民幣是錢，是工具，銅錢無腳走千家；但錢包是載體，是基礎設施，必須根據用戶的身份識別強度，分為不同級別的錢包，進行分層的管理。

他舉例，最低權限的四類數字人民幣錢包屬於匿名錢包，余額限額 人民幣1 萬元、單筆支付限額人民幣2000元、日累計支付限額人民幣5000元。該類錢包僅用本人手機號碼就可以開通，體現了數字人民幣可控匿名的設計原則。

如果要支付超過 人民幣2000塊錢買件東西，可以升級錢包，上傳本人有效身份證件信息及綁定銀行帳戶信息，比如說，升級到二類錢包後，錢包餘額上限就會變為人民幣50萬元，單筆支付限額升至人民幣5萬元、日累計支付限額人民幣10萬元。

穆長春表示，數位人民幣按照權限歸屬，可以分為母錢包和子錢包，「比如說有些人要藏個私房錢，也可以用子錢包的形式來實現。」在母錢包下再開設若干子錢包，也可以進行親屬贈予功能的管理；企業和機搆可以通過子錢包來實現資金歸集和分發、會計處理、財務管理等功能。

錢包的不同組合，就形成了矩陣體系。穆長春透露，在此矩陣體系上，就能利用錢包的智能合約來觸發時間、場景的支付功能，「比如買了健身房的卡，結果健身房老闆跑路，就可以避免出現捲款跑路的風險。」

數位人民幣 健身 私房錢

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