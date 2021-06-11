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陸新《安全生產法》9月1日上路 罰款最高可達人民幣1億

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
大陸全國人大常委會日前表決通過《關於修改中華人民共和國安全生產法的決定》。中新社資料照
大陸全國人大常委會日前表決通過《關於修改中華人民共和國安全生產法的決定》。中新社資料照

大陸全國人大常委會日前表決通過《關於修改中華人民共和國安全生產法的決定》，將於今年9月1日施行。修改後的《安全生產法》提出，將加大對違法行為的懲處，對特別重大事故的罰款，最高可達人民幣1億元。

中新社報導，大陸應急管理部副部長宋元明11日表示，新法加大對違法行為的懲處力度，具體表現在三個方面：一是罰款金額更高。這次修改普遍提高對違法行為的罰款數額，就事故罰款而言，由現行法規定的人民幣20萬元至2,000萬元，提高至30萬元至1億元；對單位主要負責人的事故罰款數額，由年收入的30%至80%，提高至40%至100%。

二是處罰方式更嚴。例如對生產經營單位未採取措施消除事故隱患的，由現行法規定的先責令整改，拒不整改再責令停產停業整頓並處罰款，修改為：違法行為一經發現即責令整改並處罰款，拒不整改的，責令停產停業整頓，並可以按日連續計罰，拒不停產整頓的，提請地方政府予以關閉。

三是懲戒力度更大。加大對違法失信行為的聯合懲戒和公開力度，加大執法頻次、暫停項目審批、上調有關保險費率、行業或職業禁入等聯合懲戒措施，透過「利劍高懸」，有效打擊震懾違法企業，保障守法企業合法權益。

宋元明表示，當前中國大陸的安全生產工作仍然處於爬坡期、過坎期。《安全生產法》修改正當其時、十分必要，對安全生產工作提供有力的法律武器。

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