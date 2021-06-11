台人在陸接種已6.2萬人 環時批拒大陸疫苗是「反人類」

台灣疫情未降溫，感染人數持續上升，疫苗苦等不到，陸媒環球時報報導，民進黨拒絕大陸疫苗是赤裸裸的政治操作，拒用大陸疫苗，不與大陸防疫合作，這樣的極端主義是反人類的，民進黨是在集體犯罪。

報導指，印度與中國大陸關係也很緊張，但印度政治是政治，防疫是防疫，他們把中國大陸作為印度醫院急需制氧機等救命設備的最大來源地。反觀民進黨當局選擇硬撐著，並且綁架台灣民眾與他們一起撐。

據大陸國台辦新聞發言人馬曉光今日表示，據不完全統計，截至5月31日，在大陸接種疫苗的台胞已達6.2萬人。

還時指，民進黨不允許大陸疫苗入台，即使這樣，依然有台胞選擇赴大陸接種。如果民進黨撤除對大陸疫苗的人為限制和詆毀，可以預見，台灣大部分民眾將在極短時間內全都接種上大陸疫苗。

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