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日首相稱台灣為國家 陸國台辦：對屢屢錯誤行徑震驚

聯合報 / 特派記者呂佳蓉／北京即時報導
大陸國台辦發言人馬曉光。圖／取自中新網
大陸國台辦發言人馬曉光。圖／取自中新網

日本首相菅義偉與在野黨立憲民主黨代表枝野幸男昨談到台灣時，罕見地以「國家」來稱呼。大陸國台辦發言人馬曉光今說，堅決反對一些日本官員對中國台灣地區的錯誤表述，對日方在台灣問題上屢屢採取錯誤行徑感到震驚。

馬曉光今指出，台灣是中國的一部分。陸方敦促日方立即糾正錯誤，以實際行動恪守一個中國原則和中日四個政治文件精神，在台灣問題上謹言慎行，不向「台獨」勢力發出任何錯誤信號。

馬曉光同時說，陸方正告民進黨當局和「台獨」分裂勢力，企圖勾連外部勢力製造違反一個中國原則的各種行徑，絲毫改變不了台灣是中國一部分的鐵的事實。

大陸外交部發言人汪文斌昨也對此說，日方違反了「中日聯合聲明」等四個政治文件原則，違反日方迄今多次做出的不將台灣視為國家的鄭重承諾。大陸外交部已向日方作出嚴正交涉，要日方立即做出澄清。

馬曉光 台獨

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