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AI龍頭科大訊飛 App 被下架 傳違法收集個資

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
訊飛輸入法被爆違法收集非業務相關用戶信息，今（ 11 ）日股價閃崩，一度跌逾 9%。股價即時截圖
訊飛輸入法被爆違法收集非業務相關用戶信息，今（ 11 ）日股價閃崩，一度跌逾 9%。股價即時截圖

大陸AI語音辨識龍頭科大訊飛，遭蘋果 App Store、谷歌 Play、以及大陸多個應用商店集體下架，爆出訊飛輸入法違法收集非業務相關用戶信息，今（ 11 ）日股價閃崩，一度跌逾 9%。

消息面上，網上流傳出一則《關於訊飛輸入法APP被各大應用市場下架事件的處罰通報》顯示訊飛輸入法APP存在「違反必要原則，收集與其提供的服務無關的個人信息等」問題。且未按照監管要求徹底整改，該事件對訊飛輸入法業務及公司聲譽造成了重大影響。

通報還指出，訊飛輸入法業務違反了《個人信息保護管理規定》，大陸信息安全管理部判定該事件為「重大信息安全事件」。

依據《信息安全懲罰管理辦法》及集團管控型防火牆指標相關規定，對相關責任人及集團高層分別分管領導給予如下處罰：

對消費者BG輸入法業務部總經理程坤予以管理職級降一級處理，且年終獎扣除人民幣10萬元；同時，予以年終幹部考核防火牆指標扣減3分的處罰。

對分管輸入法業務的集團高級副總裁胡國平予以年終幹部考核防火牆指標扣減3分的處罰。

通知同時強調，科大訊飛信息安全管理部對任何違反信息安全管理規定的人員，將視強情節嚴重程度，給予相應的處罰及通報，涉嫌違法犯罪的將依法移交司法機關處理。

IT之家報導，科大訊飛回應表示，密切關注中，具體情況等業務通知。

網上流傳出一則《關於訊飛輸入法APP被各大應用市場下架事件的處罰通報》顯示訊飛輸入法APP存在「違反必要原則，收集與其提供的服務無關的個人信息等」問題。且未按照監管要求徹底整改。圖源：AI財經社
網上流傳出一則《關於訊飛輸入法APP被各大應用市場下架事件的處罰通報》顯示訊飛輸入法APP存在「違反必要原則，收集與其提供的服務無關的個人信息等」問題。且未按照監管要求徹底整改。圖源：AI財經社

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