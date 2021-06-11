周小川：加密貨幣想再回到支付領域 已經失去機會

中國人民銀行（大陸央行）前行長周小川10日表示，加密貨幣從原理、設計思想而言，如果真的能在支付領域中發揮一定的作用，還是有可能成為為實體經濟服務的一項有用工具。但他也指出，現在有一些加密貨幣想再回到支付領域，它已經失去了機會，可能已經不太合適，也不被大家所接受。

路透報導，周小川在「第十三屆陸家嘴論壇」上表示，加密貨幣如果能為實體經濟做出重要的服務，那麼可能給予更大的關注，願意投入更多的資源，來進行這方面的研發和試點；反之，就會弱一些。

他說，如果參與的這些主導人太想賺快錢，著急賺快錢，那就把它搞成了數位資產、加密資產，從現在來看，有一些加密貨幣想再回到支付領域，它已經失去了機會，可能已經不太合適，也不被大家所接受。

他還提到，要從理念上搞清楚這些加密貨幣是否有助於金融科技發展為實體經濟服務，而從加密貨幣啟動的前期上來看，它還有些不足，比如說每秒鐘所處理的交易筆數還不夠高，另外占用比較多的網路資源和處理能力。

周小川表示，再來大家可能對它的一些特性，比如，去中心化、強調去監管，會有一些爭議，但是，這些事還要走著瞧，看一些熱點能不能在後來得到解決。

中國支付清算協會9日發布支付風險提示指出，當前大陸利用虛擬貨幣等形式實施違法犯罪活動逐漸上升，包括利用虛擬貨幣、區塊鏈技術逃避資金溯源，使用虛擬貨幣作為賭博跑分媒介或以虛擬貨幣進行儲值交易。