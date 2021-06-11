孟庭葦、蕭敬騰、周海媚等港台藝人紛紛接種大陸疫苗
台灣疫情嚴峻，且疫苗仍然不足，許多台灣人紛紛出走美國或大陸接種疫苗，不少港藝人近期也在大陸接種疫苗。台灣女歌手孟庭葦近日接種第一劑大陸國產疫苗，蕭敬騰、蔡少芬、周海媚等港台藝人也紛紛稱自己接種了大陸疫苗。
澎湃新聞報導，孟庭葦9日在微博個人帳號發出自己接種第一針大陸疫苗照片，以及自己簽署的「新型冠狀病毒疫苗知情同意書」。
之前，蕭敬騰、蔡少芬、陳法蓉、麥家琪、何俊軒等港台藝人也先後在社交平台上PO出了自己接種大陸疫苗的照片和消息。
港媒指出，54歲的周海媚在網路上分享了自己在北京打新冠疫苗的全過程，她稱自己去年因疫情關係，一口氣推掉三部戲的演出，當自己的員工和保姆能夠在農曆春節前接種疫苗，她表示非常羡慕，因此，在今年4月得知港澳同胞可以接種疫苗後，她馬上第一時間預約。
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