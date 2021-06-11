仿清明上河圖大陸青年創作核酸檢測上河圖激勵戰勝病毒
廣東青年陳志杰花費五天時間，模擬《清明上河圖》的表現手法，創作「核酸檢測上河圖」，描繪345個人物，15個景點，栩栩如生呈現防治新冠疫情的生活現實。他表示，藉此呼籲大家重視疫情防護，能早日戰勝病毒。
廣東疫情近日升溫，陳志杰是美術工作者，他因此萌生以自身所見所聞，描繪大規模核酸檢測的細節，創作出「 核酸檢測上河圖」。
大陸央視報導，畫中描繪小到戴著口罩排隊的居民、身著防護服的醫務人員、全副武裝的消毒人員、連疫區採訪的新聞記者都躍然紙上。值得一提的是，還將醫務人員因太疲憊或趴在椅子上休息，或蜷縮在桌子旁，透過醫務人員的防護罩，看到他們臉上滿是汗水，有的醫務人員脫下防護服汗水浸溼了全身，許多現實中的動人場景都融入畫中。
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