滴滴正式申請在美上市 估值有望達2.8兆元

滴滴11日正式向美國證券交易委員會（SEC）遞交了IPO招股書，估值可能高達1千美元（約新台幣2.8兆），高盛、摩根士丹利、摩根大通、華興資本擔任承銷商。

觀察者網報導，招股書顯示，截至今年3月，滴滴在包括大陸在內的15個國家約4千多個城鎮開展業務，提供網約車、出租車、順風車、共享單車、共享電單車、代駕、車服、貨運、金融和自動駕駛等服務。

對於上述眾多業務背後的商業生態，滴滴在招股書中歸納為「四個核心戰略版塊」，「三大業務」及「雙飛輪」。

其中，被滴滴定義為構建出行未來的「四個核心戰略版塊」分別是共享出行平台、車服網絡、電動車及自動駕駛。而「三大業務」代表了滴滴的收入構成，分別是大陸出行業務（大陸網約車、出租車、代駕和順風車等業務）、國際業務（國際出行和外賣等業務）和其他業務（共享單車和電單車、車服、貨運、自動駕駛和金融服務等業務）。

相比之下，「雙飛輪」更聚焦商業模型，隨著整體共享出行市場的持續增長，滴滴的共享出行、車服以及電動汽車網絡創造了雙飛輪效應，使司機、乘客和平台均獲益。

在截至今年3月31日的12個月裡，滴滴全球年活躍用戶為4.93億，全球年活躍司機1500萬。

招股書也公布了滴滴具體業務的收入情況。去年，滴滴三大業務中國出行業務、國際業務和其他業務收入分別是人民幣1336億元、23億元和58億元。

在盈利表現上，大陸出行業務2019年實現調整的息稅前利潤人民幣38.4億元，去年人民幣39.6億，今年第一季為人民幣36.2億元。

截至去年12月31日，滴滴在全球共1萬5914名全職員工，其中研發員工7110名，研發員工占比44.7%。

對於此次募資的用途，滴滴在招股書中披露，計畫將約30%的募資金額用於擴大中國以外國際市場的業務；約30%的募資金額用於提升包括共享出行、電動汽車和自動駕駛在內的技術能力；約20%用於推出新產品和拓展現有產品品類以持續提升用戶體驗；剩餘部分可能用於營運資金需求和潛在的戰略投資等。