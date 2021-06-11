人大通過反外國制裁法

為反制以美國為首的西方國家頻以人權等理由對中國大陸發動制裁，大陸全國人大常委會昨天表決通過「反外國制裁法」。環球時報稱，該法必將成為中國大陸今後反制裁、反干涉、反外國長臂管轄的利器。

BBC中文網指出，過去一段時間，美國、歐盟、英國、加拿大等國因香港國安法、新疆人權問題等，多次宣布對大陸政府機關、組織和官員實施制裁。此外，包括華為、中興等在內的愈來愈多大陸企業也接連受到美國制裁。

為此，大陸商務部曾在今年1月制定「阻斷外國法律與措施不當域外適用辦法」。去年9月，也曾頒布「不可靠實體清單規定」。但這些都只是政府部門的行政規定，此次立法則是在法律層面的補充。

大陸中央廣播電視總台旗下的「國際在線」報導，中國政法大學國際法學院教授霍政欣指出，反外國制裁法的制定，象徵中國大陸綜合運用立法、行政和司法手段，維護國家主權安全和核心利益的能力獲得提升。

中國政法大學全球化與全球問題研究所副教授戚凱表示，美國很多法律法規均含有「長臂管轄」的內容，相關「武器庫」規模龐大。為應對美國「長臂管轄」的挑戰，中國大陸也需要建設自己的涉外法律法規體系，充實自己的「工具箱」。

大陸尚未公布反外國制裁法全文，但香港城市大學法律學教授王江雨接受BBC中文網採訪時表示，反制裁法的對外作用有二：一是反擊報復；二是展現政治意願發揮威懾作用。至於如何構成威懾，則要看兩個因素：一是國家經濟實力；二是敢不敢運用這樣的實力。

王江雨說，「如果外國企業和個人參與制裁的話，你會進行反制裁，那麼，外國企業和個人就會面臨著失去中國市場，或者在中國市場上利益減受損的局面。那他就必須加以考慮了。」

在反外國制裁法表決通過後，環時隨即發表社評強調，這部法律不是制裁法。一個「反」字，突出該法是大陸正當自衛性質的法律，是因應外國霸權和霸凌行為而實施的正當反制。

環時透露，新法將提供系列反制裁工具，將發揮威懾作用，提前警告下一步可能對大陸採取制裁行動的外國政府，以及推動、參與制裁有關外國機構和個人。「他們如果一意孤行，將成為中方反制裁直接報復目標」。