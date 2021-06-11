證監會:IPO未收緊未放鬆

大陸證監會主席易會滿表示，最近有觀點認為首次公開發行（IPO）有所收緊，但他強調，IPO發行既沒有收緊，也沒有放鬆。

易會滿在「第13屆陸家嘴論壇」上演講表示，當然在發行節奏上，他承認，需要綜合的考慮市場承受力、流動性環境，以及一、二級市場的協調發展，積極的創造符合市場預期的新股發行生態。

從數據來看，近三年IPO數量均保持較快增長，今年前五個月，IPO公司196家，總計融資超過人民幣1,500億元（約新台幣6,600億元），分別較去年同期增長111%和37%。

易會滿指出，IPO繼續保持了常態化發行，且增速不慢，為什麼一些市場主體會有收緊的感覺呢？可能有以下幾個方面的因素：第一，是落實新證券法的要求，對中介機構的責任壓得更實；第二，是加強股東資訊披露監管，明確了穿透核查等相關要求；第三，按照實質重於形式的原則，完善了科創屬性評價體系，強化了對「硬科技」要求的綜合研判。

他說，這麼做主要是為全市場穩步推進註冊制改革創造條件，也是處理好註冊制改革與提高上市公司素質關係的應有之舉，同時也有利於防止資本無序擴張、防範板塊套利，維護公開公平公正的發行秩序。

關於如何看待企業赴境外上市的問題。易會滿表示，選擇合適的上市地是企業根據自身發展需要作出的自主選擇，證監會一直持開放態度，一些企業願意到境外上市，一些赴境外上市的企業願意回歸，有來有去是一種正常現象。