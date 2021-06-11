人行：今年CPI前低後高

經濟日報 / 記者李仲維／綜合報導
中國人民銀行行長易綱 （網路照片）
中國人民銀行行長易綱 （網路照片）

中國人民銀行行長易綱昨（10）日在陸家嘴論壇上表示，大陸今年的消費者物價指數（CPI）走勢前低後高，預測全年的CPI的平均漲幅將在2%以下，但對來自各方面的通膨和通縮的壓力均不可掉以輕心，並要堅持實施正常的貨幣政策。

易綱指出，貨幣政策要關注結構變化對物價的影響。「人口老齡化會導致居民預防性儲蓄上升、消費傾向下降，因此對通膨產生抑制作用。而綠色轉型會使物價走勢有所上升。」

銀保監會主席郭樹清表示，如果說最發達國家大量印發的貨幣形成拉動全球通膨的動力源，那麼大陸數億勞動者生產的商品，就是穩定全球通膨的千鈞錨。

澎湃新聞報導，易綱在演講中，聚焦在貨幣政策、綠色金融和普惠金融等議題。

他表示，去年以來，儘管受到新冠肺炎疫情的嚴重衝擊，但如果從去年和今年兩年平均來看，預測大陸GDP增速將接近於潛在增長率水準。人行3月一篇論文評估，未來五年的潛在成長率為5%至5.7%。

針對通膨壓力，易綱表示，近期全球原油等大宗產品的價格上漲很快，全球通膨水準短期上升已成事實，但對於通膨是否能長期持續下去，存在著巨大的分歧。

易綱表示，中國大陸去年疫情期間堅持實施正常的貨幣政策，國內需求比較平穩，有利於保持物價總體穩定。

今年以來大陸的工業生產者出廠價格指數（PPI）增幅比較高，在一定程度上與去年PPI負增長形成的比較低的基數有關。

綜合各方面的因素，他判斷大陸今年的CPI的走勢前低後高，預測全年的CPI的平均漲幅將在2%以下。

易綱進一步指出，考慮到大陸經濟運行在合理區間，在潛在的產出水準附近，物價走勢整體可控，貨幣政策要以新發展階段相適應，堅持以穩為主，堅持實施正常的政策，尤其是注重跨周期的供求平衡，把握好政策的力度和節奏。

易綱，目前大陸利率水準雖比主要已開發經濟體高一些，但在開發中國家和新興經濟體中仍相對較低，總體保持在適宜的水準。因此要繼續完善以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度，促進內外平衡，保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定。

他說，在保持總量政策適度的前提下，貨幣信貸政策將主要強調兩大結構性方面，一是完善綠色金融標準體系，二是堅持發展普惠金融。

人行將繼續運用結構性貨幣政策工具，發揮部門政策合力，引導銀行在商業可持續的前提下，加大首貸、信用貸支持力度。

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