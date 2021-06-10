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現價飆升 陸官員檢查北方港口煤炭庫存 打擊囤積行為

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸當局派出官員檢查煤炭庫存，打擊港口的非法囤積煤炭行為。（圖／取自界面新聞）
大陸當局派出官員檢查煤炭庫存，打擊港口的非法囤積煤炭行為。（圖／取自界面新聞）

在消費旺季到來之前，大陸煤炭實貨價格飆升，市場供應緊張，大陸當局已派出官員檢查煤炭庫存，並打擊港口的非法囤積行為。

路透報導，據消息人士指出，大陸官員10日在河北唐山市曹妃甸港進行了調研，並與港口企業和煤炭貿易公司舉行了會議，然後前往附近的唐山市京唐港和河北秦皇島市的秦皇島港。

據了解，大陸國家發展和改革委員會、國家市場監督管理總局、應急管理部、生態環境部及交通運輸部等五個部委的官員參加了檢查。

一名接近曹妃甸港的人士說：「老實說，要確定哪些庫存是為正常業務而建，哪些是為了投機，並不容易。」該名人士還說，檢查人員沒有說明他們的調查是針對動力煤還是包括煉焦煤。

5月初，煤炭現貨價格達到每噸人民幣900元（約新台幣3960元）以上，迫使至少三個主要的中國煤炭定價指數暫停發布，以穩定市場價格。

目前大陸至少有四個地區，包括山東、江蘇、浙江和廣東，已經警告夏季可能出現電力短缺。

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