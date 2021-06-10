字節跳動推出新品牌 向企業開放TikTok專有演算法技術
字節跳動10日推出新的火山引擎品牌，向更多企業客戶開放提供用於支持TikTok個性化推薦的專有演算法技術、工具等，目前該公司正尋求向主流消費產品以外的領域擴張。
路透報導，字節跳動相關負責人表示，火山引擎是面向企業服務的智慧科技品牌，它是將字節跳動累積的算法技術、工具和增長方法對外開放給企業客戶。
字節跳動表示，火山引擎已經運行了一年，擁有大陸電商巨頭京東、智慧手機製造商VIVO和汽車製造商吉利等眾多企業客戶。
據了解，TikTok的專有演算法被認為是TikTok在全球取得成功的「秘訣」，也是去年美國前總統川普發布行政令後，字節跳動被迫就出售TikTok部分美國業務進行談判時的焦點之一。
大陸當時修改了出口限制，以便在TikTok算法可能轉讓給外國買家時掌握話語權。
此外，一名消息人士透露，字節跳動還計畫進軍公共雲端運算服務，這個領域競爭已經非常激烈，由阿里巴巴、騰訊和華為等大陸大型科技公司主導。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言