字節跳動推出新品牌 向企業開放TikTok專有演算法技術

字節跳動10日推出新的火山引擎品牌，向更多企業客戶開放提供用於支持TikTok個性化推薦的專有演算法技術、工具等，目前該公司正尋求向主流消費產品以外的領域擴張。

路透報導，字節跳動相關負責人表示，火山引擎是面向企業服務的智慧科技品牌，它是將字節跳動累積的算法技術、工具和增長方法對外開放給企業客戶。

字節跳動表示，火山引擎已經運行了一年，擁有大陸電商巨頭京東、智慧手機製造商VIVO和汽車製造商吉利等眾多企業客戶。

據了解，TikTok的專有演算法被認為是TikTok在全球取得成功的「秘訣」，也是去年美國前總統川普發布行政令後，字節跳動被迫就出售TikTok部分美國業務進行談判時的焦點之一。

大陸當時修改了出口限制，以便在TikTok算法可能轉讓給外國買家時掌握話語權。

此外，一名消息人士透露，字節跳動還計畫進軍公共雲端運算服務，這個領域競爭已經非常激烈，由阿里巴巴、騰訊和華為等大陸大型科技公司主導。