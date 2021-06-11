政策緊縮 房企融資規模連2月下滑

在房企融資「三道紅線」和房地產貸款集中度管理等監管要求下，大陸房地產企業融資環境趨緊。中指研究院10日發布一份報告顯示，自今年3月份以來，房企單月融資規模已連續兩個月下滑。

報告顯示，5月房地產企業融資總額為1331.42億元（人民幣，下同），同比下降15.94%，環比下降20.13%。當月行業平均融資利率為5.69%，較上月上升了0.29個百分點。

中新社報導，今年前5個月，房企融資總額亦處於下降通道。大陸房地產企業融資總額融資為8577.48億元，同比減少10.15%。中指研究院企業事業部研究副總監劉水指出，融資總額持續下降及平均融資利率上升，表明房企外部融資環境持續偏緊。

從融資結構來看，5月份，房企信用債融資規模大幅下滑，信託成為「主力」。報告顯示，5月份，房企融資結構中，信用債占比25.07%，海外債占比19.30%，信託融資占比41.27%，資產支持證券（ABS）融資占比14.35%。5月份，房企信用債發行大幅下降，不及上月發行量的一半。信託融資額與上月相比差別不大，成為本月融資主力。

值得注意的是，5月份房企海外債融資回升，增速較高，同比上升55.28%，環比上升74.05%，主要是由於上月融資額偏低所致。

貝殼研究院統計數據反映出同樣的趨勢。根據貝殼研究院統計，2021年1-5月，大陸房企境內外債券融資累計約4624億元，較2020年同比下降18%，達到近三年低點。