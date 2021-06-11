北京啟動長安鏈 打造信息高速路網

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
浙江嘉興桐鄉一家養豬企業投用智能芯片耳標、5G巡檢機器人、區塊鏈應用等高科技設施設備，以科技賦能養豬產業。圖為一台5G巡檢機器人在豬舍內巡檢，監測豬健康狀況。（中新社）
浙江嘉興桐鄉一家養豬企業投用智能芯片耳標、5G巡檢機器人、區塊鏈應用等高科技設施設備，以科技賦能養豬產業。圖為一台5G巡檢機器人在豬舍內巡檢，監測豬健康狀況。（中新社）

全球首款96核區塊鏈專用加速芯片（晶片）10日在北京發布。該芯片具有強數據隱私保護能力。同時，「長安鏈·協作網絡」也在北京正式啟動，以連通各行各業的區塊鏈應用，打造一條信息高速公路網。

中新社報導，區塊鏈是分布式網絡、加密技術、智能合約等多種技術集成的新型數據庫軟件，通過數據透明、不易竄改、可追溯，有望解決網絡空間的信任和安全問題。今年1月27日，長安鏈在京發布。這是大陸國內首個自主可控區塊鏈軟硬件技術體系。當天，大陸國家電網、建設銀行、北京微芯研究院等27家單位共同發起成立長安鏈生態聯盟。　　

以本次發布的區塊鏈專用加速芯片為核心，打造的超高性能區塊鏈專用加速板卡，經過全面實測，可將區塊鏈數字簽名、驗簽速度提升20倍，區塊鏈轉帳類智能合約處理速度提升50倍，為突破大規模區塊鏈網絡交易性能瓶頸提供硬科技支撐。

北京微芯區塊鏈與邊緣計算研究院院長董進表示，長安鏈持續推進在重大民生、經濟、社會治理等場景的應用。作為長安鏈生態聯盟成員代表，中糧集團、中國華電集團、中國通用技術集團、中國聯通集團分別發布食安、物資採購、醫療健康、5G信息通信等應用場景。

隨著長安鏈生態聯盟的壯大和應用場景的持續落地，跨行業、跨區域的區塊鏈網絡已初具雛形。發布會上，「長安鏈·協作網絡」正式啟動，致力於打破行業邊界、跨越地域限制，鏈接連通各行各業的區塊鏈應用，打造一條信息高速公路網。

北京 高速公路 食安

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